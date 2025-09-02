מהאח הגדול לאושר הגדול: טליה עובדיה ושחף רז הפכו להורים בפעם הראשונה, עם לידת בנם הבכור. הרשת סערה מהבשורה והאיחולים הציפו את הזוג

הבוקר (שלישי) קיבלו טליה עובדיה, זוכת האח הגדול 2022, ובעלה שחף רז את התואר הכי מרגש – הורים בפעם הראשונה. טליה ילדה בבית החולים איכילוב בתל אביב, והשניים שיתפו את הבשורה המשמחת בפוסט אינסטגרם שגרף עשרות אלפי לייקים ואינספור תגובות נרגשות.

טליה שיתפה בעמוד האינסטגרם שלה את הבשורה המרגשת וכתבה: "ברוך הבא לעולם ילד שלנו, תודה שהפכת אותנו לאימא ואבא הכי מאושרים בעולם."

מהמסך לחיים האמיתיים

השניים הכירו בעונה ה-12 של האח הגדול, שם התאהבו לעיני המצלמות – וטליה אף זכתה במקום הראשון בעוד שחף הגיע למקום השלישי. מאז יציאתם מהבית, הקשר רק התחזק: הם התארסו, נישאו באביב 2024 וכעת השלימו את המעגל עם לידת בנם הבכור.

היריון מתוקשר

במהלך ההיריון טליה שיתפה את עוקביה ברשתות החברתיות, עם סיפורים כנים על שינויים, חשקים וגם לא מעט הומור זוגי. כך למשל סיפרה כי שחף עבר לישון על הספה בשל הנחירות והמזגן הקריר מדי. עם יותר מ-420 אלף עוקבים באינסטגרם ו-134 אלף בטיקטוק, כל פוסט שלה הפך לשיחת היום.

אחד הרגעים הגדולים בביצה

אין ספק שמדובר באחת הלידות המדוברות של התקופה – זוג שהתחיל את דרכו בריאליטי הפך לאחד הזוגות האהובים בישראל. כעת, כשהם הורים טריים, טליה ושחף פותחים פרק חדש בחייהם, כשהציבור כולו שולח להם מזל טוב חם במיוחד.