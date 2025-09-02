צה"ל קרא לתושבי עזה להתפנות מאזורי הלחימה ולהגיע למרחב ההומניטרי במוואסי

דובר צה"ל בשפה הערבית, שיגר מסר ישיר לאוכלוסייה העזתית, וקרא להם להתרחק מהשטחים שיהפכו בקרוב לשטחי לחימה, וקרא להם להתפנות לאלתר לשטחים ההומניטריים.

דובר צה"ל בשפה הערבית שיגר היום (ג') מסר חירום לאוכלוסייה ברצועת עזה, ובו קרא לתושבים להתרחק באופן מיידי מהאזורים שבהם מתנהלות או עתידות להתנהל לחימות, במיוחד בעיר עזה. ההודעה הדגישה כי אזור המוואסי ממשיך לשמש כמרחב הומניטרי בטוח, שבו יוענקו שירותים משופרים הכוללים טיפול רפואי, מים ומזון.

בהודעה נאמר כי "כל מי שמתקרב או חוזר לאזורי הלחימה מסכן את חייו", תוך אזהרה ברורה שלא לשהות בשטחים שבהם פועלות כוחות צה"ל. דובר צה"ל הבהיר כי המהלך נועד להבטיח את ביטחון האוכלוסייה האזרחית ולמנוע פגיעות מיותרות עם התרחבות הפעילות הצבאית.

הקריאה מתבצעת על רקע היערכות צה"ל להרחבת המבצע הקרקעי בלב העיר עזה, במסגרת שלב נוסף של מבצע "מרכבות גדעון ב'". במערכת הביטחון מדגישים כי השטח ההומניטרי במוואסי צפוי להמשיך ולהתרחב בהתאם לצרכים, על מנת לאפשר קליטה של תושבים נוספים שיבקשו להתרחק מאזורי הקרבות.