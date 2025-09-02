ארגון עובדי בנק הפועלים הודיע להנהלת הבנק על סכסוך עבודה של כ־8,000 עובדי הבנק, שתוכל לחול החל מה-17.9.2025

ארגון עובדי בנק הפועלים הודיע היום (שלישי) להנהלת הבנק על סכסוך עבודה של כ־8,000 עובדי הבנק. ההכרזה על סכסוך העבודה אושרה מוקדם יותר השבוע במוסדות ההסתדרות הכללית והועברה להנהלת הבנק

הסכסוך הוכרז לאור צעדי קיצוצים חד־צדדיים ושינויים ארגוניים רחבי היקף שמקדמת ההנהלה, אשר לטענת הארכון פוגעים ישירות בזכויות העובדים ובביטחונם התעסוקתי. בהתאם להכרזה עובדי בנק הפועלים יוכלו לנקוט בצעדים ארגוניים החל מה-17.9.2025 ואילך.

הודעת הארגון: "במהלך החודשים האחרונים ניהל ארגון עובדי בנק הפועלים מו"מ מול הנהלת הבנק, אולם ההנהלה גוררת רגליים ומסרבת להקפיא את הצעדים החד־צדדיים שאותם החלה ליישם בפועל. התנהלותה הדורסנית הנהלת הבנק כלפי עובדיה נעשית בשעה שהבנק מציג רווחי עתק של כ- 9 מיליארד ₪ בשנת 2024, וצפוי לרשום רווחים גבוהים אף יותר בשנת 2025".

"נהצעדים אותם מקדמת ההנהלה כוללים: תוכנית קיצוצים דרמטית חד צדדית הכוללת ביטול של כ־770 תקנים, אשר כבר החלה להיות מיושמת הלכה למעשה ובאה לידי ביטוי באי איוש תקנים שהתפנו, איחוד תקנים וביטול תקנים. ניוד כפוי של מאות עובדים מהסניפים למחלקות אחרות, תוך פגיעה בשכרם וביטול פוטנציאל הקידום שלהם לתפקידי ניהול. צעדים אלו הינם פגיעה ממשית באופק התעסוקתי של עובדות ועובדי הבנק, שחיקה בזכויות העובדים, יצירת תנאי עבודה בלתי סבירים שרק יגדילו את עומס העבודה וכתוצאה מכך יובילו לפגיעה בלקוחות הבנק".

עו"ד גיל בר-טל, יו"ר הסתדרות המעו"ף: "הנהלת בנק הפועלים מתעקשת לקדם צעדים חד־צדדיים ולפגוע בזכויות העובדים. סכסוך העבודה הוא צעד מתבקש כדי לעצור את הפגיעה הזו ולחייב את ההנהלה לשוב לשולחן המו"מ בהידברות אמיתית."

יו"ר ארגון עובדי בנק הפועלים, רוני גרפונקל: "הנהלת הבנק שכחה כי רווחי העתק של הבנק הושגו בזכות עובדי ועובדות הבנק המסורים שנגדם היא מובילה כעת מהלך חד־צדדי שמסכן את ביטחונם התעסוקתי. לא נאפשר להנהלה להמשיך בהתנהלות הדורסנית שלה ולקדם צעדים חד־צדדיים, לצד חוסר שקיפות והיעדר הידברות אמיתית אשר פוגעים בזכויות העובדים ובביטחונם התעסוקתי. לא נהסס להחריף את המאבק ולנקוט בכל הכלים העומדים לרשותנו."

ראש חטיבת הבנקים בהסתדרות המעו"ף, עו"ד מנחם מליק: "ביטול תקנים וניוד כפוי של מאות עובדים אינם ‘התייעלות שגרתית’ אלא פגיעה קשה בזכויות ובתנאי העסקה. ההסתדרות לא תאפשר פגיעה עתידית בעובדי הבנק ותעמוד מאחוריהם עד שיובטח להם הסכם הוגן."