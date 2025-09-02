צה"ל משלים היערכות לקראת מבצע "מרכבות גדעון ב'", כולל גיוס מילואים, חלוקת ציוד מתקדם, הכשרת לוחמים

צה"ל נערך בימים האחרונים להרחבת הלחימה ברצועת עזה במסגרת מבצע "מרכבות גדעון ב׳", תוך היערכות לקליטה נרחבת של אלפי אנשי מילואים. ההכנות כוללות שילוב של תכנון לוגיסטי, מבצעי והדרכתי, במטרה לאפשר תגובה מהירה ויעילה להתרחבות הקרבות.

במסגרת ההיערכות, חילקו הכוחות ציוד אישי וטקטי מלא לכל לוחם בהתאם למשימותיו, לצד חימוש מתקדם ואמצעי מיגון מותאמים. אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (אט"ל) הקים מתחמי שהייה ממוזגים בבסיסי הכינוס, תוך הקפדה על תשתיות מים, חשמל, מקלחות ושירותים – כדי לאפשר ללוחמים תנאים מיטביים לפני הכניסה לקרבות.

בפיקוד הדרום מדווחים כי צוותי הטכנולוגיה והאחזקה נמצאים בחזית ומבצעים תיקונים מורכבים תחת אש לכלי רק״מ – טנקים, נגמ"שים וכלי הנדסה – כדי להבטיח כשירות מרבית של הכלים לקראת המבצע. במקביל, הלוחמים משלימים בימים אלה אימונים אינטנסיביים בלחימה בשטח בנוי ובשטחים פתוחים, כחלק מההכנה ליעדים הצבאיים הקרובים.

אגף כוח האדם של צה"ל מרחיב בימים אלה את מעטפת התמיכה למשרתי המילואים ולבני משפחותיהם, תוך מתן סיוע אישי ומענה מותאם לצרכיהם. בצבא הדגישו כי הם "מוקירים את משרתי המילואים על תרומתם לביטחון המדינה ויפעלו להבטחת תנאי שירות ראויים ולחלוקת עומסים מיטבית".

במערכת הביטחון מעריכים כי גיוס המילואים הנרחב והשלמת ההכנות המבצעיות צפויים לאפשר פעולה משולבת בעומק הרצועה – במטרה להכריע את תשתיות הטרור ולהגביר את הלחץ על הארגונים הפועלים בעזה.