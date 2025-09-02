האלבום החדש של עדן בן זקן הגיע: "עוד פעם סטלה, עוד פעם דיכאון" – 8 שירים אישיים, דרמטיים ומרגשים שמציגים אותה בלי פילטרים ובמלוא העוצמה

האלבום החדש והמדובר של עדן בן זקן הגיע – "עוד פעם סטלה, עוד פעם דיכאון", ובו 8 שירים חדשים. באלבום לקחו חלק מיטב היוצרים והמפיקים בישראל, בהם תמר יהלומי ויונתן קלימי, אלירן אליהו, עומרי דהאן, טל קסטיאל, רון ביטון ודולב רם.

אלבום בלי פילטרים

האלבום החדש מביא את עדן בן זקן במלוא עוצמתה – שילוב של סגנונות מוזיקליים עם טקסטים דרמטיים, כנים ומלאי רגש. השירים מתארים מערכות יחסים סוערות, מריבות, אכזבות ושברון לב, לצד חיי לילה, מסיבות ובריחה מהמציאות. בן זקן בוחרת לשיר ישירות על הכאב והפגיעות שלה, בלי פילטרים ובלי לייפות, וזה מה שהופך את האלבום לאחד האמיצים והמסקרנים ביותר בקריירה שלה.

האזינו לקטע מתוך השיר "עוד פעם סטלה עוד פעם דיכאון"

השיר החדש של עדן בן זקן - "עוד פעם סטלה עוד פעם דיכאון"

קצת על עדן

עדן בן זקן, מהזמרות הבולטות של העשור האחרון, פרצה לתודעה ב-2014 בעונה הראשונה של X Factor ישראל. מאז שחררה להיטים רבים שהפכו לפסקול ישראלי עכשווי – בהם "מלכת השושנים", "תל אביב בלילה", "כולם באילת" ו"מועבט", וזכתה לכינוי "המלכה הבלתי מעורערת של הפופ הים תיכוני".

היא מחזיקה בעשרות מיליוני צפיות ביוטיוב, מיליוני השמעות בספוטיפיי, וקטפה פרסים רבים, בהם פרסי "אשת השנה במוזיקה". רק לאחרונה הוכיחה שוב את כוחה כשהכריזה על שני מופעי ענק בהיכל מנורה, אליהם נחטפו למעלה מ־20 אלף כרטיסים בתוך שעות.