קשה לחזור ללימודים? המשטרה תפסה אצל שני חשודים, שאחת מהם גננת במקצועה חצי קילו קוקאין.
שוטרי ימ"ר ירושלים הבחינו בחשודים במרכז מסחרי בצהרי היום, והתנהגותם עוררה את חשדם. בלשי המשטרה, עצרו את החשודים לבדיקה ובחיפוש שנערך בכליהם, נתפסו חומר החשוד כסם מסוג קוקאין בכמות של כחצי ק"ג שלא לצריכה עצמית וסכום כסף רב.
כאמור, החשודים תושבי מרכז הארץ בשנות ה-30 לחייהם, נעצרו על ידי בלשי המשטרה ולתדהמתם, התברר כי החשודה גננת בגן ילדים במרכז הארץ. השניים הובאו לחקירה במשרדי יחידת נוער חשיפה של ימ"ר ירושלים.
היום, החשודים יובאו בשנית לבית המשפט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם, לצורך השלמת פעולות חקירה נוספות.
במשטרה אומרים: "משטרת ישראל ממשיכה בפעילות כנגד עבירות גידול, הפצה וסחר בסמים תוך איתורם של מעורבים בכך ומיצוי הדין עמם".
