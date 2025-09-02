פוסט מרגש שפרסמה הבוקר עפרה לקס, אמו של סגן נוה אלעזר לקס ז"ל שנפל בשבת הגבורה בקרבות בבארי, עורר הדים ברשתות החברתיות. לקס, שסיפרה על הנצחת בנה בגן ילדים חדש בלוד, תהתה בקול: "איך זה יכול להיות שרק לפני רגע ליוויתי אותך לגן, ואתמול כבר קראו גן ילדים על שמך?", כתבה, והוסיפה: "אני מנסה לענות לעצמי ולא מצליחה".

לקס חלקה זיכרונות מילדותו של נוה בגן, אז התקשה להיפרד ממנה בבקרים. "בכל בוקר בכית 'אמא אל תלכי' והלב שלי היה מתכווץ", כתבה. היא תיארה כיצד היה נרגע רק בעזרת סבא ויקטור, שביקש ממנו לעזור בהשקיית הצמחים.

אתמול קראה עיריית לוד גן ילדים חדש על שמו של נוה ז"ל, בשם "גן נוה". לקס ציינה כי הגן ממוקם ליד החווה החקלאית בה בנה התנדב כילד, וכעת ילדי הגן ילמדו בה ו"יתחברו לארץ דרך הידיים". היא הוסיפה כי הנצחה במקום של "חיים ושמחה ועתיד" כל כך נכונה לבנה. היא גם הודתה לראש העיר, יאיר רביבו, ולעירייה כולה שזכרו אותו: "לא פלא, הם מדהימים וחוץ מזה הצקת להם לא מעט כשרצית להנציח נופלים".

עוד באותו נושא העיתונאית ששכלה בן, גייסה בן נוסף לקרבי 19:56 | חדשות סרוגים 6 0 😀 👏

את הפוסט חתמה לקס במילים נוגעות ללב: "אחרי שנגמר הטקס, נשארו התפילות שתהיה שנה טובה ומוצלחת לילדים ולצוות ולכל בית ישראל". היא המשיכה וכתבה בכאב: "ואני נשארתי עם הבכי, הפעם שלי 'נוהלי, אל תלך' אני קוראת ומחפשת את סבא ויקטור שירגיע אותי, אבל גם הוא כבר איננו".