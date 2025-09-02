חנן בן ארי משיק את "אחי" – סינגל אישי ומטלטל על אחיו עמיחי, לוחם במילואים. שיר מלא אהבה, פחד ותקווה, והשני מתוך האלבום החדש שמיועד לצאת בינואר 2026

בחודש שעבר הוציא חנן בן ארי את הסינגל הראשון "גל עיניי" והכריז כי מדי חודש יוציא שיר חדש עד לצאת האלבום המלא ב-1.1.26. הבוקר (שלישי) הוא משיק את הסינגל השני – "אחי", שנכתב על אחיו הבכור עמיחי.

האזינו לשירו החדש של חנן בן ארי – "אחי":

הסיפור שמאחורי "אחי"

בערב ראש השנה האחרון, רגע לפני כניסת החג, קיבל חנן הודעת ווטסאפ מטלטלת מאחיו עמיחי: "אחי עוד מעט לוקחים לנו את הפלאפונים. אם קורה לי משהו אני מבקש שתעביר את ההודעה הקולית שאני שולח לך פה לאשתי ולבנות. אני אוהב אותך."

חנן שיתף: "זה הפחיד אותי ברמות. ניסיתי להתקשר אליו אבל הקו כבר היה מנותק. כל התפילות של החג היו רק עליו ועל החברים שנכנסו איתו ללבנון." כך נולד הפזמון של "אחי", אך חנן הודה כי "פחד מהמנחוס" ולא המשיך לכתוב עד שעמיחי שב בשלום.

המילים עצמן נעות בין חרדה עמוקה לאמונה וקרבה משפחתית, ומבטאות את החשש ממכתב פרידה שלא יישאר זמן לקרוא לצד הכמיהה ליום שבו יוכלו לחזור, לשיר ולנגן יחד. בכך מצליח חנן לשזור סיפור אישי מאוד, שמהדהד לתחושות מוכרות של משפחות רבות בישראל.

רק חודשיים מאוחר יותר חזר חנן לשיר, השלים את כתיבתו והוסיף ליין גיטרה בהשראת אהוד בנאי – האמן האהוב עליו ועל אחיו. את ההפקה המוזיקלית יצר יחד עם תומר בירן. התוצאה היא שיר אישי, כואב ומלא תקווה.

הקדשה אישית

בסיום דבריו כתב חנן בן ארי: "אני מקדיש את השיר הזה לאחי הבכור ולכל הגיבורות והגיבורים שעדיין נלחמים עבורנו. למשפחות והחברים שלא נרדמים בלילה ומתפללים לשובם של אהוביהם. ולכל המשפחות של אלו שכבר לא יחזרו, אני מחבק אתכם חזק."