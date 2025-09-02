סוריה חזרה לייצוא נפט לאחר 14 שנה, עם משלוח של 600 אלף חביות לנמל טרטוס. המהלך מתאפשר בעקבות ביטול סנקציות והשקעות חדשות בשיקום הכלכלה.

לראשונה מזה 14 שנים, סוריה ביצעה מכירה ואספקה של משלוח נפט. מאז תחילת מלחמת האזרחים בסוריה ב-2011, קרסה יכולת המדינה לבצע שאיבת נפט. כעת סיפקה סוריה 600 אלף חביות לחברת הסחר בנפט "B energy" הבריטית.

המטען, שהועמס בנמל טרטוס על הספינה Nissos Christiana, הוא המשלוח הרשמי הראשון שיוצא מהמדינה מזה למעלה מעשור. לפני המלחמה סוריה ייצאה כ־380 אלף חביות נפט ביום, אך הלחימה והפגיעה בתשתיות הורידו את התפוקה לפחות מ־40 אלף חביות ביום בלבד.

מדובר בצעד משמעותי לכלכלה הסורית שמנסה לקום מהאבק, לאחר 14 שנות לחימה אכזריות. העסקה המשמעותית התאפשרה רק בעקבות הסרת הסנקציות האמריקאיות, אותן הסיר טראמפ לפני מספר חודשים במהלך ביקורו במפרץ הפרסי.

עסקה כזו ועסקאות נוספות צפויות לצאת לפועל בחודשים ובשנים הקרובות, כחלק מניסיונות בינלאומיים להביא לשיקום הכלכלה הסורית.