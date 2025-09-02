ארגון "עדות 710" מקיים וובינר לקראת יום השנה ל-7.10. מעל 1,700 עדויות נאספו ונשמרו בארכיון דיגיטלי לאומי, למען זיכרון, חינוך ועתיד משותף

ארגון "עדות 710" יקיים היום ומחר, בשעה 20:00, וובינר מיוחד לקראת יום השנה למאורעות ה-7.10. זאת לציון שנתיים של הקשבה ותיעוד. המפגש יעניק למשתתפים השראה, רעיונות וכלים מעשיים לציון היום.

עדויות וזיכרון לאומי

הארגון הוקם יומיים לאחר מתקפת הטרור שגבתה את חייהם של 1,163 אנשים ושל 251 חטופים. מאז ועד היום פועלים בו כ-400 מתנדבים. הם הצליחו לאסוף מעל 1,700 סיפורים אישיים, מהם 750 עדויות כבר פורסמו באתר וביוטיוב. חלק מן העדויות תורגמו לשפות שונות. העדויות נחשבות לנכס תרבותי לאומי ויישמרו בספרייה הלאומית בירושלים כחלק מהזיכרון ההיסטורי.

ארכיון דיגיטלי פורץ דרך

עדות 710 פועל להקמת ארכיון דיגיטלי לאומי מבוסס בינה מלאכותית. הארכיון יחבר בין עדויות אישיות לכדי סיפור קולקטיבי נרחב. הארכיון יאפשר גישה נוחה לציבור הרחב, לחוקרים ולאנשי חינוך. הוא יהווה מקור משמעותי למחקר, חינוך ויצירה. ליבת הפעילות נשענת על מפגשים אמפתיים עם שורדים מכל שכבות החברה הישראלית. זה כולל תושבי קיבוצים ועד צוותים רפואיים, אנשי ביטחון ועיתונאים.

חינוך, פרויקטים ופרסים

לצד איסוף העדויות, הארגון מפתח תוכניות חינוכיות ופרויקטים ייחודיים דוגמת "לחימת האזרחים". זהו פרויקט שישחזר את קרבות כיתות הכוננות באמצעות עדויות, צילומים ותיעוד דיגיטלי. השקתו מתוכננת לספטמבר 2025. הארגון זכה בפרסים חשובים, בהם פרס לנדאו של מפעל הפיס ופרס ע"ש רחל ואורי אבנרי. בנוסף, הוא משתף פעולה עם גופים ציבוריים, מוסדות אקדמיים וחברות טכנולוגיה מובילות.

חזון לעתיד

גיל לוין, מנכ"ל עדות 710, מסכם: "מייסדי הארגון רואים בשבעה באוקטובר אירוע שייזכר לדיראון עולם. השליחות שלנו היא כתיבת דברי הימים של מדינת ישראל והמפעל הציוני. זה נעשה באמצעות שימור הזיכרון האנושי – אינדיבידואלית וקולקטיבית. אנו רואים זאת ככלי למחקר, לחינוך וליצירה, למעננו ולמען הדורות הבאים, כאן בישראל ובעולם כולו."