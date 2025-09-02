במהלך החודש האחרון, בפעילות משותפת של כוחות אוגדה 99 ושב"כ, חוסלו עשרות מחבלים אשר פעלו להוצאה של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל בצפון ובמרכז רצועת עזה. באחת מהפעילויות, חוסל המחבל טאלב צדקי טאלב אבו עטיוי, מפקד צוות נוח'בה אשר פשט לשטח הארץ ב-7 באוקטובר
במסגרת הפעילות, חוסל המחבל אחמד אבו דף, ששימש משנת 2024 כסגן מפקד פלוגה בגדוד זייתון. כחלק מתפקידו הוא תכנן, הכווין והוציא עשרות מתווים ומארבים נגד כוחות צה"ל, בנוסף פעל על מנת לגייס מחבלים נוספים לארגון הטרור חמאס.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
בנוסף, כלי טיס של חיל האוויר בהכוונת חטיבת האש 990 ובשיתוף הכוחות המתמרנים, תקף והשמיד מבנים צבאיים במרחבים שג'אעיה וזייתון, אשר שימשו כמקום מפגש של מחבלי חמאס וגא"פ לתכנון פעולות טרור נגד כוחות צה"ל ברצועת עזה.
סמי מהקריות
כל הכבוד לצה"ל11:00 02.09.2025
נעימה אליהן
תודה לבורא עולם על הכל10:26 02.09.2025
משה
בתגובה ל: נעימה אליהן
ומה עם החיילים?10:37 02.09.2025
אלי
בתגובה ל: נעימה אליהן
יש לך קשר ישיר אליו,? הוא חייב לך משהו?10:53 02.09.2025
