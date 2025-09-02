במהלך פעילות אוגדה 99 חוסלו מספר מחבלים ביניהם המחבל טאלב צדקי טאלב אבו עטיוי, מפקד צוות נוח'בה אשר פשט לשטח הארץ ב-7 באוקטובר

במהלך החודש האחרון, בפעילות משותפת של כוחות אוגדה 99 ושב"כ, חוסלו עשרות מחבלים אשר פעלו להוצאה של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל בצפון ובמרכז רצועת עזה. באחת מהפעילויות, חוסל המחבל טאלב צדקי טאלב אבו עטיוי, מפקד צוות נוח'בה אשר פשט לשטח הארץ ב-7 באוקטובר

במסגרת הפעילות, חוסל המחבל אחמד אבו דף, ששימש משנת 2024 כסגן מפקד פלוגה בגדוד זייתון. כחלק מתפקידו הוא תכנן, הכווין והוציא עשרות מתווים ומארבים נגד כוחות צה"ל, בנוסף פעל על מנת לגייס מחבלים נוספים לארגון הטרור חמאס.

בנוסף, כלי טיס של חיל האוויר בהכוונת חטיבת האש 990 ובשיתוף הכוחות המתמרנים, תקף והשמיד מבנים צבאיים במרחבים שג'אעיה וזייתון, אשר שימשו כמקום מפגש של מחבלי חמאס וגא"פ לתכנון פעולות טרור נגד כוחות צה"ל ברצועת עזה.