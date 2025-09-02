דו"ח חדש של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) חושף כי אותרו שרידי אורניום לא מועשר בכור הגרעיני בדיר א-זור, אשר הופצץ והושמד על ידי ישראל בשנת 2007.
הדוח מפרט כי חיפושים מחודשים שהחלו בשנה שעברה כללו נטילת דגימות משלושה מוקדים באתר. באחת מהדגימות הללו נמצאה כמות משמעותית של שרידי אורניום. לפי הדוח, השרידים הללו נוצרו כתוצאה מתהליך כימי ולא היו מועשרים.
ממשל אל-ג'ולאני בסוריה טען שאין לו מידע המסביר את הימצאות השרידים, אך התחייב לשתף פעולה מלאה עם סבא"א. במסגרת זו, ניתנה לסוכנות גישה נוספת לאזור לצורך איסוף דגימות נוספות. סבא"א ביקשה מהממשל הסורי לחזור לאתר בחודשים הקרובים כדי לערוך חיפוש נוסף ולשוחח עם אנשים שהיו מעורבים בפעילות הגרעין בעבר.
על פי המאמר, סבא"א קבעה כבר בשנת 2011 כי האתר היה כור גרעיני שהיה צריך להיות מדווח. התקיפה הישראלית שהשמידה את הכור ב-6 בספטמבר 2007 נשמרה בסוד במשך תקופה ארוכה, ורק במרץ 2018 ישראל קיבלה באופן רשמי אחריות על התקיפה. חצי שנה לאחר התקיפה, גורם אמריקאי חשף כי הכור נבנה בסיוע קוריאה הצפונית.
