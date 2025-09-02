יהודה שלזינגר ראיין את סרבן הגיוס איתמר בבי, וחשף בפניו תיעודים בהם הוא נראה מתחבק עם נטלי דדון ומבלה עם דוגמניות: "אתה לא חרדי, אתה שבאבניק"

עיתונאי 'ישראל היום' ומגיש ערוץ 14, יהודה שלזינגר, ראיין אמש את איתמר בבי – שטוען שהוא שייך לציבור החרדי למרות תיעודים שלו ברשת הנוגדים את ההלכה – וחשף את פניו האמיתיות.

שלזינגר הציג לבבי תיעודים שלו מחובק עם הדוגמנית נטלי דדון ומצולם עם עוד דוגמניות ואושיות רשת. הוא אף הציג לו פלאייר בו נכתב כי בבי מארגן שבת על חוף הים – מהלך המנוגד לאורח החיים החרדי.

אין לכם סבלנות? הנה התקציר: pic.twitter.com/FXm7XNw1Zo — יהודה שלזינגר (@judash0) September 2, 2025

על אף כל התיעודים הללו, בבי המשיך לטעון כי הוא כפוף לדעת תורה. שלזינגר הטיח בו: "אתה לא חרדי. אתה שבאבניק. אתה שחקן תיאטרון. על מי אתה עובד?".

שלזינגר המשיך ואמר לו: "פה זה ערוץ 14, אנחנו יודעים מה זה חרדים. אתה לא יכול לעבוד עלינו כמו שאתה עושה בערוץ 12".