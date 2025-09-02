עיתונאי 'ישראל היום' ומגיש ערוץ 14, יהודה שלזינגר, ראיין אמש את איתמר בבי – שטוען שהוא שייך לציבור החרדי למרות תיעודים שלו ברשת הנוגדים את ההלכה – וחשף את פניו האמיתיות.
שלזינגר הציג לבבי תיעודים שלו מחובק עם הדוגמנית נטלי דדון ומצולם עם עוד דוגמניות ואושיות רשת. הוא אף הציג לו פלאייר בו נכתב כי בבי מארגן שבת על חוף הים – מהלך המנוגד לאורח החיים החרדי.
אין לכם סבלנות? הנה התקציר: pic.twitter.com/FXm7XNw1Zo
— יהודה שלזינגר (@judash0) September 2, 2025
על אף כל התיעודים הללו, בבי המשיך לטעון כי הוא כפוף לדעת תורה. שלזינגר הטיח בו: "אתה לא חרדי. אתה שבאבניק. אתה שחקן תיאטרון. על מי אתה עובד?".
שלזינגר המשיך ואמר לו: "פה זה ערוץ 14, אנחנו יודעים מה זה חרדים. אתה לא יכול לעבוד עלינו כמו שאתה עושה בערוץ 12".
כאוהבת חרדים שליזנגר צודק כל נראים השאבבניקים שמוצאים שם רע על תלצידי הישיבות והאברכים מקומו בצבא
כאוהבת חרדים שליזנגר צודק כל נראים השאבבניקים שמוצאים שם רע על תלמידי הישיבות והאברכים מקומו בצבא צומיסט נגד דעת תורה ששכל הזמן אומרים שבחור לא ילך לצבא רק בגלל בנות...
כאוהבת חרדים שליזנגר צודק כל נראים השאבבניקים שמוצאים שם רע על תלמידי הישיבות והאברכים מקומו בצבא צומיסט נגד דעת תורה ששכל הזמן אומרים שבחור לא ילך לצבא רק בגלל בנות ובט השאבבניק הזה ומחלל שם ה' על כל לומדי התורה האמתיים בושה לך תשתוך תעשה תשובה ולך תתגיס זה תהיה כפרתך על השם הרע שאתה מוציא על החרדים לומדי התורה ומקיימים את העולם תתביישהמשך 09:32 02.09.2025
