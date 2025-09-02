בדיקת צופרים של פיקוד העורף תתקיים היום (שלישי) במספר יישובים בבקעת הירדן. המבחן נועד לוודא את תקינות מערכות ההתרעה באזור, והוא יחל בשעה 10:05 ביישוב חמדת.
בהמשך, הבדיקה תיערך בשעה 10:45 ביישוב רותם, ותסתיים בשעה 11:30 במושב שדמות מחולה.
פיקוד העורף מבהיר כי במקרה של אזעקת אמת, תישמע אזעקה נוספת, ובמקביל תופעל התרעה גם ביישומון של פיקוד העורף ובאמצעי התרעה משלימים.
למידע נוסף, הציבור יכול לפנות למוקד פיקוד העורף במספר 104, באמצעות מסרוני וואטסאפ למספר 052-9104104, או באתר האינטרנט של פיקוד העורף בכתובת oref.org.il.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים