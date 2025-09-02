צה״ל תקף אתמול בערב (שני), שני כלים הנדסיים שפעלו לשיקום תשתיות טרור של חיזבאללה ביארון וברב א-תלתין שבדרום לבנון. כך פרסם הבוקר דובר צה"ל.
מדובר צה"ל נמסר: "פעולות אלו היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה”ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".
לפני יומיים התבצע חיסול ממוקד בתקיפה בנבטיה שבדרום לבנון. אמש דובר צה"ל אישר כי המחוסל הוא מחבל חיזבאללה. מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל תקף וחיסל מחבל מארגון הטרור חיזבאללה. המחבל זוהה באתר משמעותי של הארגון שהותקף אתמול במרחב נבטיה שבדרום לבנון. פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה”ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".
