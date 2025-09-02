משרד החינוך הוציא הבהרה כי הפרסום כי היה שינוי בבחינות הבגרות באזרחות הוא שקרי, וכי לא הוסרו ממנו פרקי דמורקטיה ליברלים: "הפרסום שקרי, שגוי ומטעה"

הודעת המשרד: "הפרסום בעיתון TheMarker שלפיו המשרד פעל כך הוא שקרי, שגוי ומטעה, ואין לו כל בסיס. המיקוד בבחינות האזרחות נקבע עוד בתקופת הקורונה כדי להקל על תלמידים ומורים, והוא נותר בתוקפו עד יוני 2026. לא התקבלה כל החלטה חדשה, ולא חל כל שינוי מאז".

"עקרונות הדמוקרטיה הליברלית – זכויות האדם והאזרח, חירות ושוויון, הגבלת השלטון, זכויות מיעוטים, פלורליזם וסובלנות – נלמדים במלואם ומהווים חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים הרשמית. כדי להעמיד דברים על דיוקם ולמנוע הטעיית הציבור, מנכ״ל המשרד שיגר מכתבים רשמיים הן לעיתון TheMarker והן לראשי הרשויות המקומיות, ובהם הודגש כי מדובר בפרסום כוזב. משרד החינוך קורא לכלי התקשורת שלא להדהד פייק הפוגע באמון הציבור במערכת החינוך."