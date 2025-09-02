צה"ל השלים את תחקיר הקרב במוצב יפתח וקבע כי הגעתם המהירה ולחימתם הנחושה והאמיצה של לוחמי גדוד 77 מנעה מחמאס לכבוש את המחנה

צה"ל השלים את תחקיר הקרב במוצב יפתח צוות התחקור קבע כי הגעתם המהירה ולחימתם הנחושה והאמיצה של לוחמי גדוד 77 במרחב הש"ג מנעה מחמאס לכבוש את מחנה יפתח במהלך שמחת תורה ה-7.10.

שנה אחרי תחילת תחקיר מחנה יפתח, צה"ל מסכם את התחקיר וקובע שהגעת כוחות הלוחמים ומפקדים בכירים למחנה- סייעה במניעת חדירה נוספת למחנה והשיבה את השליטה המבצעית במחנה.

עוד באותו נושא תחקיר קרב קיבוץ סופה: כשל צבאי לצד גבורה מקומית 06:00 | קובי פינקלר 0 0 😀 👏

עוד קובע תחקיר צה"ל שהתנהלות מפקדת הגדוד, החמ"ל והתצפתניות במהלך כל היום תרמו לשליטה ולעיצוב תמונת המצב. במתקפה האכזרית על מחנה יפתח נפלו 9 חיילות וחיילים.

התחקיר ערך כאמור כשנה וכלל ראיונות ושיחות עם הלוחמים והמפקדים שלקחו ולחמו במחנה ביום האירוע. נציין שמחנה יפתח ממוקם בגזרה החטיבתית המרחבית הצפונית באוגדת עזה. ערב מתקפת הפתע פעל בגזרה גדוד 77 של חטיבה 7 כאשר מחנה יפתח שימש כמפקדת הגדוד הגזרתי.

האירועים במוצב יפתח

בשעה 5:30 הגדוד נפרס בגזרה במסגרת כוננות עם שחר שבוצעה על פי הפקודות ובהתאם להערכת המצב שהייתה ידועה באותה עת . בשעה 6:29 פתח החמאס במתקפת הפתע שלו ודקה לאחר מכן בשעה 6:30 בעקבות התראות צבע אדום כלל החיילים המחנה נכנסו למיגוניות . כעבור דקה האמבולנס הגדודי שב למחנה ונכנס אף הוא למרחב המוגן . משקית הת"ש נעמה בוני ששמרה בעמדת הש"ג התכתבה בשלב זה עם חברותיה ומשפחתה במהלך ירי הרקטות ודיווחה על המצב.

בשעה 6:52 עידו הרוש שומע על מצבה של נעמה ויוצא לש"ג לבוש בביגוד אזרחי עם נשק ומחסנית. בעקבות עידו הרוש יוצאת גם כיתת הכוננות עם מפקד ושני לוחמים לעבר הש"ג ללא ציוד לחימה למעט נשק אישי ומיד אחריהם יוצא גם הקצין התורן סגן יואב מלייב. בשעה 6:52 מחבלים פתחו באש לעבר ש"ג המחנה והחלו חילופי אש עם החיילים. בשלב הזה נופל לוחם כיתת הקולנות סמל נתנאל יאנג זכרונו לברכה ומפקד הכיתה נפצע ברגלו.

זמן קצר לאחר מכן בעקבות כריזה במערכת הקשר יצאה חוליה של שלושה לוחמים מכוח הצמ"ה אל שער המחנה ואלו נתקלו בידי המחבלים.בשעה 701 דקות בהנחיית מפקד כיתת הכוננות אחד החיילים הלך למגורים והביא ווסטים ומחסניות לשניהם. בשעה 7:00 ושבע דקות האמבולנס הגדודי הגיע לצומת הכניסה למחנה. בשעה 7:40 היה האירוע המרכזי כשבעמדת הש"ג נמצאים שלושה לוחמים יחד עוד שלושה לוחמים נוספים מצוות התיגבור.

בשעה זו המחנה מותקף על ידי כ-27 מחבלים. שישה לוחמים מול 30 מחבלים של החמאס. והכח הקטן ניצח והבריח את המחבלים. זו הייתה שיאה של ההתקפה שלא צלחה למחבלים ודקות לאחר מכן מתבצעת נסיגת מחבלים לרצועת עזה. במקביל, לאחר שמצבו של החייל יובל בן יעקב שנפצע קשה כאשר יצא להלחם בש"ג, דרש פינוי דחוף האמבולנס הגדודי יצא לעבר בית החולים באשקלון באישור קצין האגם. נציין שמותו של יובל בן יעקב זכרונו לברכה נקבע באמבולנס לפני הגעתם לבית החולים.

שלב נוסף היה בשעה 10:12 דקות כאשר קציני המכללה לפיקוד טקטי שהגיעו למקום עלו לטנק סרקו את המחנה ויצאו לגזרה מחוץ למחנה. בשעה 10:20 פונו לחמ"ל חיילי הגדוד ששהו במגוניות. השלב הרביעי היה הגעת כוחות התגבור והמשך טיהור הבסיס עד טיהור המחנה זאת לצד פינוי הפצועים זה קורה משעה 11:10 עד השעה 17. מחנה יפתח טוהר ממחבלים באמצעות כוח מגדוד 51 בפיקודו של קצין מחטיבה 7 הלומד במכללה לפיקוד טקטי.

המסקנות העיקריות שעלו מהתחקיר במוצב יפתח

האויב כשל במטרתו אליו התכונן שנים לכבוש את מחנה יפתח. פעילותם ולחימתם הנחושה והאמיצה תוך חתירה למגע במרחב הש"ג של לוחמי גדוד 7 ופלוגת חשיפה- תקיפה 13 סיכלה את תוכנית האויב לכבוש את המחנה. המחבלים הצליחו אומנם לחדור אל המחנה אך מיד החליטו לחזור לרצועה על בסיס האמר שגנבו. עוד קובע התחקיר כי הגעתם המהירה של חיילים ולוחמי כיתת הכוננות למרחב הש"ג ולחימתם הנחושה לאורך זמן,תרמו תרומה משמעותית לבלימת חדירת המחבלים.

צוות התחקור מצא כי ממשקי הכוחות במחנה התקיימו באופן תקין. צוות התחקור מציין כי הצבת חייל שאינו לוחם כשומר בעמדת שין גימל פגעה במענה הראשונים היא שארותם של מספר לוחמים מצוות הצמה במרחבים מאורגנים לאורך המתקפה והדרותם נלחמה במרחב השג פגעה פי ביכולת ההגנה מול מתקפה בסדר גודל כפי שהיה ומהווה כשל ערכי ומקצועי אשר לא מצופה מלוחם בצה"ל .

עוד באותו נושא 15 מחבלים חוסלו תוך שעתיים: תחקיר חדירת המחבלים בחאן יונס 10:59 | קובי פינקלר 2 3 👏 😢

גם חזרת האמבולנס הגדודי לתוך המחנה בתחילת המתקפה פגע בגמישות הרפואית בנוסף אי חזרתו למחנה במאוחר לאחר החלטה נכונה וערכית כאשר יצא לפנות את יובל בן יעקב זכרונו לברכה לבית החולים השפיע על המענה הרפואי . לסיכומו של דבר ניתן לומר כי חיילי מפקדת הגדוד שהיו במחנה בעת המתקפה התנהגו למופת ובכך שספגו תחת אש ונלחמו על המחנה. במחנה יפתח היה קרב גבורה אדיר. גם פעולות נוספות אמיצות של החיילים מעמדת השג ואזרח שפעל בקור רוח, ראויות לציון לשבח.