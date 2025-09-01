חודשים לאחר שהצליחה לירז לברוח מבן זוגה המוסלמי היא הצליחה בעזרת 'יד לאחים' לחלץ גם את ילדיה שהיו בין אלפי התלמידים שפתחו הבוקר את שנת הלימודים

בין אלפי התלמידים שהחלו היום את שנת הלימודים החדשה, היו גם שלושת ילדיה של לירז (שם בדוי). מדובר בילדים שנולדו בטול כרם והצליחו להיחלץ בעצמם לאחר שאימם נאלצה להיאבק כדי להחזירם אליה מידי אביהם המוסלמי. הבוקר (שני) הם פתחו את שנת הלימודים במסגרות חינוך דתיות, שהעבר המוסלמי כבר מאחוריהם.

לירז עצמה נולדה לאם יהודייה ואב ערבי, וגדלה בילדותה בפנימיות שונות. בצעירותה נישאה לגבר ערבי ועברה להתגורר עמו בטול כרם, שם חוותה לאורך השנים אלימות ובגידות חוזרות. לאחר פטירת אמה, היא קיבלה החלטה לעזוב את הכפר לבדה, כשהיא מחוסרת כל, ומצאה את עצמה בתחילה נודדת ללא קורת גג או תמיכה. למרות הקשיים היא הצליחה בהדרגה לשקם את חייה, אך כל אותה העת ניהלה קשר עם ילדיה שנותרו אצל אביהם. בשיחות עמם שמעה אמירות קשות בערבית נגד יהודים, דבר שהבהיר לה עד כמה חשוב לפעול למענם.

לאחר תקופה לא קלה, היא פנתה לארגון יד לאחים בבקשה שיסייע לה להשיב את הילדים לחזקתה. המאבק המשפטי והמשפחתי התמשך זמן רב והיה רצוף מהמורות. האב סירב לאפשר את יציאת הילדים מהכפר, ואף חטף חלק מהם לאחר שכבר עברו אליה. בסיוע הצמוד של אנשי יד לאחים, ובלחץ שהופעל על הגורמים הרלוונטיים, הצליחו האם והארגון בסופו של דבר להחזיר את הילדים ולחלץ אותם מהכפר. כיום, שנתיים לאחר החילוץ, חייהם של הילדים שונים בתכלית, וכאמור היום התחילו שנת לימודים נוספת במוסדות דתיים. גם לירז עצמה מתקרבת למסורת, ומנהלת זוגיות עם בן זוג יהודי.

בארגון יד לאחים מציינים כי המקרה הזה הוא עדות לכוחה של התמדה ולחוסר הוויתור על אף מקרה. "אין מצב אבוד," אמרו בארגון, "לשמחתנו, כמו הילדים של לירז, התחילו היום עוד עשרות ילדי יד לאחים במסגרות יהודיות ודתיות. הילדים האלה הם ההוכחה שבעזרת אמונה ועזרה נכונה אפשר להחזיר גם את המקרים המורכבים ביותר למסלול חדש".