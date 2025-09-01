אברך חסידי ממאה שערים מוכיח ששירות צבאי אפשרי תוך שמירה מלאה על אורח חיים חרדי, לאחר שהשלים לימוד ש"ס במסגרת שירותו בפרויקט "מעלות צור"

האם חרדים יכולים גם לשרת וגם לשמור על אורח חייהם התורני? בזמן שהשאלה הזו עולה שוב ושוב לדיון ציבורי, בשטח נראה שהתשובה חיובית לחלוטין.

סיפורו המרגש של ש' – תושב שכונת מאה שערים, המשתייך לחסידות שמרנית – מוכיח זאת: הוא הצטרף למסלול מיוחד בפרויקט "מעלות צור", שבו חרדים משרתים בתפקידים טכנולוגיים ייחודיים ללא מדים, תוך שמירה מלאה על אורח חייהם החרדי. האברך לא הפסיק את סדר הלימוד הקבוע שלו ככל האפשר גם במסגרת השירות.

ש'החל את לימוד הש"ס עוד לפני גיוסו, והמשיך בו במסירות יוצאת דופן לאורך תקופת השירות. חבריו ליחידה מספרים כי מדובר באדם רציני במיוחד, המקפיד לנצל הזמן כדי ללמוד ולהספיק, עד שהצליח להשלים את המשימה הייחודית במקביל לשירות משמעותי, גם בישיבות החרדיות: "אברכים בודדים זוכים לסיים את הש"ס וכאן מדובר על אברך שבמקביל הוא גם משרת בצבא".

בזמן שההנהגה החרדית מכל הצדדים מקצינה את עמדותיה ומעמיקה את הפער סביב סוגיית הגיוס, דווקא הסיפור האישי הזה מוכיח שאפשר גם אחרת. האברך בחר מלכתחילה להתגייס למסלול ייחודי בצה"ל, והראה שניתן להצטרף למסגרת ביטחונית מבלי לוותר על הזהות החרדית ומבלי לעזוב את עולם התורה.

עצם הצעד הזה, של אברך חסידי שמצליח לגשר בין שני העולמות, נתפס על ידי חבריו והסובבים כסמל לשינוי בחירה שמדברת לא רק אליו, אלא מייצגת אלפי בחורים נוספים שיכולים למצוא את הדרך לשירות מותאם מבלי לוותר על הזהות החרדית.

חבריו ליחידה אומרים שהתמדתו של האברך מהווה השראה עבורם. "הוא מחייב אותנו וגורם לנו להתייחס ברצינות רבה יותר לניצול שעות הפנאי ללימוד תורה," הם סיפרו.