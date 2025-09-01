שר החוץ הבריטי דיוויד למי תקף את ישראל על המשבר ההומניטרי בעזה, הזהיר מפני רעב חמור, וקרא לפתיחת המעברים תוך איום בסנקציות אם המצב לא ישתנה.

שר החוץ של בריטניה, דיוויד למי, תקף בחריפות את מדיניות ישראל כלפי רצועת עזה, והזהיר כי המצב ההומניטרי באזור הידרדר לכדי "רעב קשה וממושך". לדבריו, ישראל נושאת באחריות ישירה למניעת כניסת סיוע הומניטרי חיוני.

בדברים שנשא בבית הנבחרים הבריטי, ציין למי כי הוא "זועם על סירובה של ישראל לאפשר סיוע מלא לתושבי עזה" והוסיף כי בריטניה שוקלת צעדים נוספים, כולל הטלת סנקציות נוספות, אם המצב לא ישתנה בקרוב.

לאמי תיאר את המצב בעזה כ"תקרית רעב פתוחה", וקרא לישראל להקל באופן מיידי על חסימת האספקה ההומניטרית – הכוללת מזון, תרופות ודלק – מתוך הבנה זועמת כי מדובר ב"טרגדיה אנושית שנוצרה בידי בני אדם"

עוד באותו נושא בדרך לכאוס פנימי? הפגנות סוערות משתקות את בריטניה 17:10 | יאיר אמר 0 1 😀

למי הדגיש כי בריטניה "לא תעמוד מנגד לנוכח משבר הומניטרי כה חמור" והבהיר כי לונדון פועלת מול בנות בריתה להפעיל לחץ דיפלומטי מוגבר על ירושלים. במקביל, הוא שב ואמר כי מטרת בריטניה היא לקדם פתרון מדיני ארוך טווח לסכסוך.