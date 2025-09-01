שר החוץ של בריטניה, דיוויד למי, תקף בחריפות את מדיניות ישראל כלפי רצועת עזה, והזהיר כי המצב ההומניטרי באזור הידרדר לכדי "רעב קשה וממושך". לדבריו, ישראל נושאת באחריות ישירה למניעת כניסת סיוע הומניטרי חיוני.
בדברים שנשא בבית הנבחרים הבריטי, ציין למי כי הוא "זועם על סירובה של ישראל לאפשר סיוע מלא לתושבי עזה" והוסיף כי בריטניה שוקלת צעדים נוספים, כולל הטלת סנקציות נוספות, אם המצב לא ישתנה בקרוב.
לאמי תיאר את המצב בעזה כ"תקרית רעב פתוחה", וקרא לישראל להקל באופן מיידי על חסימת האספקה ההומניטרית – הכוללת מזון, תרופות ודלק – מתוך הבנה זועמת כי מדובר ב"טרגדיה אנושית שנוצרה בידי בני אדם"
למי הדגיש כי בריטניה "לא תעמוד מנגד לנוכח משבר הומניטרי כה חמור" והבהיר כי לונדון פועלת מול בנות בריתה להפעיל לחץ דיפלומטי מוגבר על ירושלים. במקביל, הוא שב ואמר כי מטרת בריטניה היא לקדם פתרון מדיני ארוך טווח לסכסוך.
שמוליק
שמוליק
בריטניה נכבשה ע"י המוסלמים לא שכחנו את המנדט הבריטי נקמה מתוקה תאשימו את המוסד21:11 01.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים
חיים
שיילך לעשות חרבון טוב חסר מוח21:08 01.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים
חיים
להציע לו להגיע לעזה ולראות בעצמו את כמויות המזון שנשלחים להם !!!20:57 01.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ג'קי אוחיון
ג'קי אוחיון
שתלך לעזהזל20:56 01.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רוחמה
רוחמה
לך לעזאזל והלוואי שזה יגיע אליכם זה לא רחוק20:53 01.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר