ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, שנמצא בסקרים האחרונים קרוב לאחוז החסימה, נאם בכנס "נלחמים על המחר" של מפלגת יש עתיד, הזהיר מניצחון נוסף של גוש הימין ועקץ את חבריו לאופוזיציה.

לפיד אמר: "אנחנו בשנת בחירות. מאז 1948, לא הייתה שנה קריטית יותר לגורל המדינה. אם הקואליציה של נתניהו שוב תנצח בבחירות, זה יהיה סופה של הציונות".

לפיד המשיך ואמר: "ידעתי מתי לשים את האגו בצד. ידעתי לבנות ממשלה מאפס כשכולם היו בטוחים שזה בלתי אפשרי. אנחנו יודעים איך להקים ממשלה מתפקדת ויעילה שתעבוד בשביל האזרחים".

לפיד עקץ את חבריו לאופוזיציה ואמר: "רק איתנו אתם יכולים להיות בטוחים ב-100% שאף אחד לא יגנוב את הקול שלכם, ויעביר אותו אחרי הבחירות לנתניהו".