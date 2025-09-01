בית המשפט העליון הוציא מוקדם יותר הערב, צו על תנאי בעתירות שהוגשו נגד פיטוריה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, והמליץ לממשלה לבטל את החלטת הפיטורים תוך שהוא מבטל את הדיון שנקבע ליום רביעי, כדי לאפשר לממשלה להגיש את תגובתה.

שר המשפטים, יריב לוין, הגיב בחריפות להחלטת בג"ץ וכינה אותה "מחזה האבסורד של החלטת בג״ץ בנוגע ליועצת המודחת".

לדבריו, "זה כבר לא מפתיע אף אחד. כולם יודעים את הסוף הידוע מראש של המחזה הזה". הוא טען כי "לא היה שיתוף פעולה יעיל בין היועצת המודחת לבין הממשלה", וכי הטענות על הפרוצדורה הן "רק תירוץ".

לוין הדגיש כי הממשלה חייבת לקבוע בעצמה מי יהיה היועץ המשפטי שלה, והוסיף כי "אי אפשר לכפות על הממשלה, ובפרט כאשר אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה, לעבוד איתה אפילו יום אחד נוסף".

בנוסף, מתח לוין ביקורת על שופטי בג"ץ, שלדבריו "מכשירים באופן שערורייתי את שיעבוד משאבי הפרקליטות לטובת עניינה האישי של עורכת הדין בהרב מיארה, ואילו הממשלה נשארת ללא המערכת שתפקידה לייצג את הממשלה". הוא סיכם ואמר כי "שום צו שיפוטי לא יוכל לכפות שיתוף פעולה שלו היה עם עורכת הדין בהרב מיארה, וגם לא יהיה".