ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה, בועז בלט, ביקש מהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, לאשר חקירה באזהרה נגד שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד, כך חשף העיתונאי אבישי גרינצייג בחדשות הערב של ערוץ i24NEWS. על פי הדיווח, החקירה המבוקשת נוגעת לפרשת מינוי השופט איתן אורנשטיין לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב לפני כעשור.
השופט אורנשטיין עצמו נחקר בחשד למתן שוחד לראש לשכת עורכי הדין דאז, אפי נוה, החשוד גם הוא בפרשה. על פי טענת המשטרה, השיקולים שהובילו את שקד למינוי לא היו עניינים ומקצועיים.
בתגובה לפרסום, מסרה איילת שקד כי מדובר במינוי משותף שלה ושל נשיאת בית המשפט העליון דאז, מרים נאור ז"ל. לדבריה, "הנשיאה נאור תמכה בשופט אורנשטיין, כך גם ועדת האיתור שכללה את הנשיא יצחק עמית ומנהל בתי המשפט. ההחלטה למנותו היתה על דעת הכל, מקצועית ונכונה".
