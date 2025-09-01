עומרי סגל, המוכר גם כ-69 וכאחראי על הלהיט "קילר" של נועה קירל, מאושפז בבית חולים במיאמי. חברו, רון נשר, מבקש מהציבור להתפלל לרפואתו

המפיק המוזיקלי הישראלי עומרי סגל, מאושפז במצב קשה בבית חולים במיאמי. על פי דיווחים, סגל בן ה-36 מורדם ומונשם מזה כשבוע, כך פרסם גיל משעלי באתר 'מאקו'. דור אשתו של סגל מסרה: "מבקשת מכל מי שיכול, לקרוא פרק תהילים לרפואתו המהירה של עומרי בן נורית".

חברו הקרוב, הזמר רון נשר, פרסם פוסט ברשתות החברתיות ובו ביקש אף הוא להתפלל לרפואת "עומרי בן נורית סגל".

סגל החל את דרכו בעולם המוזיקה בגיל 13 כחלק מ"משפחת תאקט", והוא מוכר בעיקר בזכות הפקות הפופ וההיפ הופ שלו. בין יצירותיו הבולטות: הלהיט של נועה קירל, "קילר", משנת 2015, שהפך ללהיט פריצה.

הוא גם עבד עם אמנים נוספים כמו איתי לוי בשיר "הלו מאמי" ועדי ביטי בשיר "חמסה חמסה". בנוסף, סגל היה חלק מההרכב "האידיוטים" יחד עם רון נשר, איזי ורון ביטון. בשנים האחרונות הוא התמקד בעיקר בהפקות מוזיקליות בארצות הברית.