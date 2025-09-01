על פי הדיווח של כתב הפלילים והמשטרה של חדשות 12, ברהנו טגניה, ראש הממשלה נתניהו יוזמן לתת עדות נוספת בפרשת הכסף הקטארי, המוכרת גם כ"קטארגייט" בפני המשטרה.
לאחר שבעבר סיפק ראש הממשלה עדות למשטרה, בנוסף הכסף הקטארי שמימן גורמים ויועצים בלשכתו, ביניהם גם מקורבו יונתן אוריך.
חשוב להבהיר כי לא מדובר בזימון לחקירה, אלא במתן עדות. עד כה ראש הממשלה לא נחשד בקשר לעבירות המיוחסות אל עובדי לשכתו, והמשטרה לא סיפקה אינדיקציות כי מצב זה השתנה.
לאחרונה גם ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, הוזמן למתן עדות בנושא פגישות וקשרים שקיים בעצמו עם קטאר כראש ממשלה.
הוא לא ידע
20:28 01.09.2025
האש לוחכת את שולי גלימתו
השקרן בין שקרן , מסתבך בשקרים של עצמו ...20:29 01.09.2025
חיים
הופכים עולמות לעצור מינוי האלוף זיני לראש השב"כ. הגיע הזמן שממשלת ה-68 מנדטים תעצור את האנרכיה ותשלוט. מיד למנות את האלוף זיני.20:37 01.09.2025
האש לוחכת את שולי גלימתו ... לא נורא , העיקר שהילדים מסודרים בדירה בבריטניה וארה"ב ...
השקרן בן שקרן מסתבך בשקרים והפעם לא מול צרפת או ארה"ב כמו שהיה בתקופת סרקוזי ואובמה ... הפעם פה בבית מול המשטרה , שכנראה מצאה בטלפונים של המעורבים האחרים עדויות...
השקרן בן שקרן מסתבך בשקרים והפעם לא מול צרפת או ארה"ב כמו שהיה בתקופת סרקוזי ואובמה ... הפעם פה בבית מול המשטרה , שכנראה מצאה בטלפונים של המעורבים האחרים עדויות למעורבותו של ראש הממשלה בעסקי יועציו עם קטאר ואולי גם עם הדלפה לעיתון הגרמני של ידיעה שמסווגת הסודית ... ודרך אגב בישראל לא ראש הממשלה מבטל סווג בטחוני בהבל פיו ... זה בידיים של חיל מודעין... נראה מה יהיו השקרים החדשים ... שמח בממלכה רקובה , שצועדת כסומא בערובה בעקבות מלאך החבלה לעבר כליון ... אבל תתעודדו אנחנו כפסע מהנצחון המוחלט ... ואם לא ... מושחתיהו לא אחראי , הוא לא ידע , לא שמע, לא ראה , לא משכו בדש מעילו ...המשך 20:22 01.09.2025
גידגיד
סה"כ הממשלה שלנו קיבלה מימון מאותו גורם שמימן את טבח ה 7.10, וזאת במקביל למלחמה, כדי להאדיר את שמה. מה כבר קרה פה?21:15 01.09.2025
