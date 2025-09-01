ראש הממשלה נתניהו יוזמן על ידי המשטרה לתת עדות נוספת בפרשת הכסף הקטארי והקשר ללשכתו

על פי הדיווח של כתב הפלילים והמשטרה של חדשות 12, ברהנו טגניה, ראש הממשלה נתניהו יוזמן לתת עדות נוספת בפרשת הכסף הקטארי, המוכרת גם כ"קטארגייט" בפני המשטרה.

לאחר שבעבר סיפק ראש הממשלה עדות למשטרה, בנוסף הכסף הקטארי שמימן גורמים ויועצים בלשכתו, ביניהם גם מקורבו יונתן אוריך.

חשוב להבהיר כי לא מדובר בזימון לחקירה, אלא במתן עדות. עד כה ראש הממשלה לא נחשד בקשר לעבירות המיוחסות אל עובדי לשכתו, והמשטרה לא סיפקה אינדיקציות כי מצב זה השתנה.

לאחרונה גם ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, הוזמן למתן עדות בנושא פגישות וקשרים שקיים בעצמו עם קטאר כראש ממשלה.