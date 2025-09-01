בג"ץ הוציא צו על תנאי נגד הממשלה בפרשת הדחת היועמ"שית, דרש לשוב למתווה ועדת שמגר, והותיר את צו הביניים בתוקף עד להכרעה סופית.

בג"ץ הורה היום (שני) על מתן צו על תנאי נגד ממשלת ישראל, בעקבות כוונתה להדיח את היועצת המשפטית לממשלה. ההחלטה התקבלה פה אחד על ידי הרכב של תשעה שופטים בראשות נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, ובהשתתפות המשנה לנשיא נעם סולברג.

על פי החלטת בג"ץ, פיטורי בכירים בשירות הציבורי מחייבים היוועצות בוועדה הציבורית שהוקמה בהחלטת הממשלה 2274 – הידועה כ"ועדת שמגר". השופטים הבהירו כי לא הוצגו טעמים המצדיקים סטייה מהנוהל הקבוע, וקראו לממשלה לחזור למתווה המקורי.

בהחלטה נכתב כי על הממשלה להודיע עד 14 בספטמבר 2025 אם היא מקבלת את המלצת בית המשפט לבטל את החלטותיה האחרונות – החלטה 3125 מיום 8 ביוני 2025 והחלטה 3306 מיום 4 באוגוסט 2025 – שבמסגרתן קודמה כוונת ההדחה. במידה שלא תתקבל ההמלצה, על המדינה להגיש תצהירי תשובה עד ל-30 באוקטובר 2025.

בנוסף, קבע בג"ץ כי הדיון שתוכנן להתקיים ביום 3 בספטמבר 2025 מבוטל לעת עתה, וכי צו הביניים שהוציא השופט סולברג ב-10 באוגוסט, המונע צעדים להדחת היועצת עד להכרעה סופית, יישאר בתוקף.