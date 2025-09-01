בג"ץ הורה היום (שני) על מתן צו על תנאי נגד ממשלת ישראל, בעקבות כוונתה להדיח את היועצת המשפטית לממשלה. ההחלטה התקבלה פה אחד על ידי הרכב של תשעה שופטים בראשות נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, ובהשתתפות המשנה לנשיא נעם סולברג.
על פי החלטת בג"ץ, פיטורי בכירים בשירות הציבורי מחייבים היוועצות בוועדה הציבורית שהוקמה בהחלטת הממשלה 2274 – הידועה כ"ועדת שמגר". השופטים הבהירו כי לא הוצגו טעמים המצדיקים סטייה מהנוהל הקבוע, וקראו לממשלה לחזור למתווה המקורי.
בהחלטה נכתב כי על הממשלה להודיע עד 14 בספטמבר 2025 אם היא מקבלת את המלצת בית המשפט לבטל את החלטותיה האחרונות – החלטה 3125 מיום 8 ביוני 2025 והחלטה 3306 מיום 4 באוגוסט 2025 – שבמסגרתן קודמה כוונת ההדחה. במידה שלא תתקבל ההמלצה, על המדינה להגיש תצהירי תשובה עד ל-30 באוקטובר 2025.
בנוסף, קבע בג"ץ כי הדיון שתוכנן להתקיים ביום 3 בספטמבר 2025 מבוטל לעת עתה, וכי צו הביניים שהוציא השופט סולברג ב-10 באוגוסט, המונע צעדים להדחת היועצת עד להכרעה סופית, יישאר בתוקף.
ממשלה מהגיהנום, שרים מהשאול , וחברי קואלציה מהביוב של כלכותה
ממשלה של עבריינים , שכל אחד ישאל את עצמו בשביל מי ומה הוא הולך למילואים , ולמה הוא חייב אם הממשלה לא ממלאת אחרי פסיקות בג"ץ, וזו דרך אגב...
ממשלה של עבריינים , שכל אחד ישאל את עצמו בשביל מי ומה הוא הולך למילואים , ולמה הוא חייב אם הממשלה לא ממלאת אחרי פסיקות בג"ץ, וזו דרך אגב פסיקה פה אחד , בדיון של 9 שופטים ש 7 מהם הם שמרנים ...המשך 20:28 01.09.2025
ברקו
להעיף את הרועצת .! מי שמחליטה היא הממשלה.20:02 01.09.2025
הלוחם בדרכים
בתגובה ל: ברקו
ברקו חזק צודק אתה על מלא מלא20:12 01.09.2025
לך תלמד מה זו מדינה דמוקרטית , ובהזדמנות תעבור השתלת מוח , גם של תולעת יהיה שיפור במקרה שלך
בתגובה ל: ברקו
לך תלמד מה זו מדינה דמוקרטית , ובהזדמנות תעבור השתלת מוח , גם של תולעת יהיה שיפור במקרה שלך20:32 01.09.2025
רחל דרוקר
החלטה מעולה, סוף, סוף רואים שמישהו שומר על חוקי המדינה, מפקח על ביצועם ולא נותן למפירי חוק ומשפט להשתלט ולהפוך אותנו לסדום ועמורה. הלוואי שנשיא המדינה ילך בעקבותיהם ויאמר דברו...
החלטה מעולה, סוף, סוף רואים שמישהו שומר על חוקי המדינה, מפקח על ביצועם ולא נותן למפירי חוק ומשפט להשתלט ולהפוך אותנו לסדום ועמורה. הלוואי שנשיא המדינה ילך בעקבותיהם ויאמר דברו כראוי לנשיא מדינת ישראל. הרמטכ"ל מציב את החוק בפני צה"ל והממשלה, גם מפכ"ל המשטרה מבין כבר שיש לכבד את חוקי המדינה ולא להיכנע לשלטון מפר החוק הסדרתי בן גביר.המשך 19:56 01.09.2025
מוריה
הגיעה האמת שהממשלה תקרא לבג"ץ לשימוע לפני פיטורין הם הפכו למריונטות של השמאל אין מנוס לטפל בהם בצורה יסודית הם חוצים את כל הקווים זה ממש איבוד שפיות.19:55 01.09.2025
הלוחם בדרכים
בתגובה ל: מוריה
מוריה צודק אתה על מלא מלא20:07 01.09.2025
ניסו
בתגובה ל: מוריה
צריכים לפטר את בגץ לא בחרנו אותם מי מינה אותם להחליט על המדינה זה לא הבנתי20:51 01.09.2025
רפפורט
לדעתי אין טעם שעבריין ימשיך לנהל את בית המשפט צריך לשקול לבטל לאלתר את המוסד הרקוב הזה ועכשיו!!19:54 01.09.2025
הלוחם בדרכים
בתגובה ל: רפפורט
רפפורט צודק אתה על מלא מלא20:09 01.09.2025
איילה
אסור לפטר את היועצת. נשארו מעט שומרים מגיני היושר והחוק. הממשלה הזו צריכה לעוף אם היא עוברת על כל חוקי היושר ומצפצפת על העם ועל החוקים. כנראה שאין אצלם...
אסור לפטר את היועצת. נשארו מעט שומרים מגיני היושר והחוק. הממשלה הזו צריכה לעוף אם היא עוברת על כל חוקי היושר ומצפצפת על העם ועל החוקים. כנראה שאין אצלם אפילו צדיק אחד בסדום.המשך 19:50 01.09.2025
ניסו
בתגובה ל: איילה
מה זה אסור לפטר? מי זה בגץ? אתה בחרת אותם? אני בחרתי? לא הבנתי בחרנו בממשלה בבחירות חוקיות לחלוטין זה בסמכותן. בעיצומה של מלחמה היא לא איתנו מה זה אמור להיות? מה זה צריכים לתמוך בממשלה בכל צעד. אנחנו במלחמת קיום. טורקיה מבשלת משהו שם איראן מבשלת. מה אתם רוצים. תנו לממשלה לעבוד. בבחירות הבאות לא טוב לכם תצביעו ככה זה עובד.20:50 01.09.2025
ברקו
להעיף את הרועצת .! מי שמחליטה היא הממשלה.20:02 01.09.2025
הלוחם בדרכים
בתגובה ל: ברקו
ברקו חזק צודק אתה על מלא מלא20:12 01.09.2025
בתגובה ל: ברקו
לך תלמד מה זו מדינה דמוקרטית , ובהזדמנות תעבור השתלת מוח , גם של תולעת יהיה שיפור במקרה שלך20:32 01.09.2025
רחל דרוקר
החלטה מעולה, סוף, סוף רואים שמישהו שומר על חוקי המדינה, מפקח על ביצועם ולא נותן למפירי חוק ומשפט להשתלט ולהפוך אותנו לסדום ועמורה. הלוואי שנשיא המדינה ילך בעקבותיהם ויאמר דברו כראוי לנשיא מדינת ישראל. הרמטכ"ל מציב את החוק בפני צה"ל והממשלה, גם מפכ"ל המשטרה מבין כבר שיש לכבד את חוקי המדינה ולא להיכנע לשלטון מפר החוק הסדרתי בן גביר.המשך 19:56 01.09.2025
מוריה
הגיעה האמת שהממשלה תקרא לבג"ץ לשימוע לפני פיטורין הם הפכו למריונטות של השמאל אין מנוס לטפל בהם בצורה יסודית הם חוצים את כל הקווים זה ממש איבוד שפיות.19:55 01.09.2025
הלוחם בדרכים
בתגובה ל: מוריה
מוריה צודק אתה על מלא מלא20:07 01.09.2025
ניסו
בתגובה ל: מוריה
צריכים לפטר את בגץ לא בחרנו אותם מי מינה אותם להחליט על המדינה זה לא הבנתי20:51 01.09.2025
