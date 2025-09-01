חמינאי אישר להנהגה האיראנית לחזור למשא ומתן גרעיני עם ארה"ב והמערב, בעקבות חשש מקריסה כלכלית וסנקציות משתקות

לאחר שאירופה איימה להטיל סקנציות משתקות על איראן, בעקבות המשך תוכניות הגרעין שלה ואי הסכמתה למשא ומתן גרעיני. המנהיג העליון עלי חמינאי אישר למועצה העליונה ליבטחון לאומי כי הוא מאשר לחזור למשא ומתן גרעיני באופן מיידי.

על פי הפרסומים בעיתונות דוברת הפרסית, לאחר שבשבוע שעבר הודיעו מעצמות אירופה על כוונה להפעיל את מנגנון ה"סנאפבאק" באו"ם תחת הסכם הגרעין של 2015, הופעל לחץ משמעותי מבית על חמינאי, לאחר שמוקדם יותר התעקש בקולו בהצהרה פומבית כי לא יסכים למגעים נוספים.

גורמי המועצה העליונה הפצירו בחמינאי לאשר שיחות עם המערב וארה"ב, במטרה לנסות ולהימנע מהפעלת הסנקציות האירופאיות.

רק ימים בודדים לפני ההודעה האירופאית, בסוף חודש אוגוסט, הצהיר חמינאי בקולו לאזרחי איראן כי לא יאשר שיחות גרעין עם המערב. בדבריו הצהיר חמינאי: "איראן לא מכירה את המושג כניעה, אנחנו אומה בת אלפי שנים ולא יכופפו אותנו".

כעת, עם החשש מסנקציות משתקות שעומדת מעל צווארו, הבצורת הקשה במדינה והמשבר הכלכלי המרקם. שמשתלב כמובן עם תסיסה אזרחית בעקבות התבוסה לישראל, נראה כי המנהיג העליון של איראן נותר ללא ברירות אלא לבצע פניית פרסה על המילים שלו עצמו.