מטוס נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין חווה שיבוש GPS חמור בעת הנחיתה בבולגריה. הרשויות הבולגריות חושדות בהתערבות רוסית.

מטוס שנשא את נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, חווה שיבוש חמור במערכת ה-GPS במהלך גישתו לנחיתה בשדה התעופה של פלובדיב, בולגריה. הרשויות הבולגריות חושדות בהתערבות רוסית מכוונת, מה שמעלה חשש למתקפה סייברית או פעולת חבלה.

האירוע התרחש במהלך סבב ביקורים של פון דר ליין במדינות האיחוד האירופי הגובלות ברוסיה ובבלארוס. כאשר המטוס התקרב לשדה התעופה בפלובדיב, מערכת ה-GPS חדלה לפעול, והטייסים נאלצו להסתמך על מפות נייר כדי להשלים את הנחיתה בבטחה. לפי דיווחים, המטוס שהה מעל האזור במשך כשעה עד שנחת בשלום.

הרשויות הבולגריות הודיעו כי הן חושדות בהתערבות רוסית ישירה, אך מוסדות האיחוד האירופי נמנעו מלהאשים את מוסקבה באופן ישיר. עם זאת, האירוע מצטרף למגמת שיבושי GPS חוזרים ונשנים באזור, במיוחד במדינות הסמוכות לרוסיה.

הנציבות האירופית הביעה דאגה מהתקרית, והדוברת אראיאנה פודסטה ציינה כי מדובר בהפרה חמורה של כללי הביטחון האווירי.