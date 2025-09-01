מהומה אלימה התחוללה היום (שני) במשרדי אגף השיקום של משרד הביטחון בבאר שבע, כאשר אדם כבן 27 החל להתפרע, לנפץ חלונות ולתקוף באגרופים את מאבטחי המקום. כך נמסר מדוברות משרד הביטחון.
על פי ההודעה, המאבטחים פעלו במהירות, סגרו את המתקן והזמינו משטרה. במשך דקות ארוכות הם ניסו להרגיע את האדם, אך בשלב מסוים הוא שלף חפץ חד והחל לרוץ לעברם.
מדוברות משרד הביטחון נמסר כי המאבטחים, שחשו בסכנת חיים, פעלו בהתאם לנהלים: תחילה ירו ירייה באוויר, וכאשר המפגע המשיך לרוץ לעברם, הם ירו לעבר רגלו ופצעו אותו באורח קל. הוא קיבל טיפול רפואי ראשוני במקום ופונה לבית החולים. הרקע לאירוע עדיין נבדק.
לב
רק לירות בו ? נוסף על הבעיות שלו לא יכלו חקפוץ עליו לתפוס אותו חוצפהההה 😡💔18:27 01.09.2025
אבגהם וקנין
בתגובה ל: לב
לפי מה שכתוב היתה לו סכין ביד. ואם יקפצו עליו מישהו יפצע18:59 01.09.2025
ליכסס
כל הכבוד עשיתם לפי החוק דרך אגב אי אפשר לתפוס אותו נכנס לעמוק ואם היו תופסים אותו הם היו פצועים איך היו אחרי זה מחזקים אותו לפני שתכתבו...
כל הכבוד עשיתם לפי החוק דרך אגב אי אפשר לתפוס אותו נכנס לעמוק ואם היו תופסים אותו הם היו פצועים איך היו אחרי זה מחזקים אותו לפני שתכתבו שטויות תחשבו שתיקה היא זהב 19:26 01.09.2025
לב
