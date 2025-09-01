מהומה אלימה התחוללה היום (שני) במשרדי אגף השיקום של משרד הביטחון בבאר שבע, כאשר אדם כבן 27 החל להתפרע, לנפץ חלונות ולתקוף באגרופים את מאבטחי המקום. כך נמסר מדוברות משרד הביטחון.

על פי ההודעה, המאבטחים פעלו במהירות, סגרו את המתקן והזמינו משטרה. במשך דקות ארוכות הם ניסו להרגיע את האדם, אך בשלב מסוים הוא שלף חפץ חד והחל לרוץ לעברם.

מדוברות משרד הביטחון נמסר כי המאבטחים, שחשו בסכנת חיים, פעלו בהתאם לנהלים: תחילה ירו ירייה באוויר, וכאשר המפגע המשיך לרוץ לעברם, הם ירו לעבר רגלו ופצעו אותו באורח קל. הוא קיבל טיפול רפואי ראשוני במקום ופונה לבית החולים. הרקע לאירוע עדיין נבדק.