לקראת חגי תשרי, המוסד לביטוח לאומי מודיע על הקדמת תשלומי הקצבאות לחודש ספטמבר. על פי ההודעה, כלל הקצבאות ארוכות הטווח ישולמו כבר ב-21 בספטמבר, במקום ה-28 בחודש. ההחלטה התקבלה כדי לאפשר לזכאים להתארגן כראוי לקראת ערב ראש השנה, שיחול ב-22 בספטמבר.
מועדי התשלום המעודכנים
- קצבאות ארוכות מועד: קצבאות נכות, ילדים נכים, שירותים מיוחדים, ניידות, נפגעי עבודה, שיקום, סיעוד, מזונות, אזרח ותיק, שארים ואסירי ציון – ישולמו ב-21 בספטמבר (הקדמה של שבוע מהמועד הרגיל).
- קצבת ילדים: הקצבה הרגילה תשולם ב-17 בספטמבר, שלושה ימים לפני המועד המקובל (ה-20 בחודש).
- תשלומי אבטלה והבטחת הכנסה: תשלומים אלה ישולמו במועדם הרגיל, ה-12 בספטמבר.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים