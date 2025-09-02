נשיא המדינה יצחק הרצוג העניק את ״אות הנשיא להתנדבות״ לרס״ן מיתר סלע, על מיזם ״כלבים בצו 8״ שמשלב כלבים טיפוליים לסיוע לנפגעי המלחמה ושיקומם

נשיא המדינה יצחק הרצוג העניק אתמול (שני) את ״אות הנשיא להתנדבות״ לרס״ן מיתר סלע מאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, על יוזמתה והובלתה של תכנית ״כלבים בצו 8״ – מיזם ייחודי הפועל מאז תחילת המלחמה ומשלב כלבים טיפוליים בבתי החולים.

טיפול לנפש ולגוף

סלע, הלומת קרב בעצמה, הקימה את המיזם כבר בשבוע הראשון ללחימה. הכלבים המשולבים נועדו לסייע לנפגעי המלחמה – בגוף ובנפש, ולתמוך בתהליך השיקום לצד בני המשפחה וצוותי הרפואה. עד כה נחשפו אלפי פצועים ובני משפחותיהם למיזם, והוא ממשיך להתרחב מדי שבוע.

"לכלבים יש כוחות-על"

בראיון שנשא במסגרת קבלת האות, אמרה סלע:

״לכלבים יש כוחות על אשר לנו אין. הם יודעים לזהות מי זקוק להם, התפקיד שלנו זה פשוט להנגיש אותם. אני מקווה שכמו שכלבים מצילים חיים בשדה הקרב, הם יצילו חיים גם ביום שאחרי״.

אות לנחישות והשראה

אות הנשיא להתנדבות מוענק מדי שנה לאנשים וליוזמות חברתיות יוצאות דופן. הבחירה במיזם ״כלבים בצו 8״ מהווה הכרה בחשיבות שילובם של בעלי חיים בתהליכי שיקום נפשי ופיזי, ובהשראה שמביאה רס״ן מיתר סלע למערכת הביטחון ולחברה הישראלית כולה.