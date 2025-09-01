פוסט שהעלה יו"ר האופוזיציה, יאיר לפיד, לרשתות החברתיות עורר תגובות רבות בקרב הגולשים. בפוסט, שפורסם לאחר ישיבת ממשלה שבה השרים לא קיבלו את עמדת היועצת המשפטית לממשלה בטענה שהמדפסות מקולקלות, לפיד טען: "אני רוצה להציע אפשרות נוספת: הם באמת לא יודעים להפעיל מדפסת". לפיד המשיך וטען כי מדובר ב"אנשים שאמורים להוביל את המדינה במשבר החמור בתולדותיה", אך בפועל "אין צוות מקצועי, אין אף אחד שיודע לנהל".
התגובות לפוסט היו מעורבות. חלק מהגולשים מתחו ביקורת חריפה על לפיד וטענו כי במקום לתפקד כראש האופוזיציה, הוא בוחר להתנהל כ"סטנדאפיסט". תגובות אלה קראו לו לצאת לרחוב ולאחד את מפלגות האופוזיציה, את ראשי המשק ואת המחאה כדי להפיל את הממשלה הנוכחית.
גולשים אחרים השוו את הטיעונים של לפיד לתחזיותיו בעבר, וטענו כי מי שהתריע בעבר נגד יכולותיה של הממשלה בנושאים כמו חיסוני קורונה ותקיפה באיראן "מתנשא על ממשלה שאשכרה הצליחה לעשות את מה שאפילו לא דמיין שאפשרי". אחרים כינו את לפיד "ראש אופוזיציה שלא מצליח להחליף ממשלה שלא יודעת לתפעל מדפסת".
אחת התגובות סיכמה את הלך הרוח בקרב המבקרים, וציינה כי הפוסט "חמוד ומשעשע אבל אנחנו בתקופה לא חמודה ולא משעשעת", וקראה ללפיד להזכיר לעצמו כי הוא "ראש האופוזיציה" במקום לפרסם פוסטים כאלה.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים