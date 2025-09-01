פרופסור שקמה ברסלר מתייחסת לפיטורי היועצת המשפטית לממשלה, ואומרת כי מדובר במהלך לא חוקי: "זה עד כדי כך פשוט"

פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות מחאת 'הדגלים השחורים' ואחד הקולות הבולטים ביותר נגד ממשלת נתניהו, מתייחסת לפיטורי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, ואומרת כי מדובר במהלך לא חוקי.

ברסלר כתבה: "פיטורי היועמ"שית אינם חוקיים באופן מהותי". היא טענה כי "חשוד ונאשם בפלילים לא יכול לפטר ולמנות את תובעיו. זה היה העיקרון שעמד מאחורי הסכם ניגוד העניינים לפיו אישר בג"ץ את מינויו של נתניהו לראשות הממשלה מלכתחילה. כן. זה עד כדי כך פשוט".