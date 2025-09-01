צפו: בשעה זו מובא למנוחות החטוף עידן שתיוי, שנרצח ב-7 באוקטובר וגופתו הושבה לישראל במבצע מיוחד בסוף השבוע האחרון יחד עם גופתו של אילן וייס

בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין בכפר מעש עידן שתיוי, החטוף שגופתו הושבה לארץ במבצע מיוחד בסוף השבוע האחרון יחד עם גופתו של אילן וייס. השניים הובאו לישראל לאחר 696 יום בשבי חמאס. שניהם נרצחו ב – 7 באוקטובר וגופותיהם נחטפו לרצועה וכעת כאמור הושבו במבצע מיוחד.

דלית אורון, אימו של עידן ספדה לו ואמרה: "״תודה שזכיתי בך ל-28 שנים של אהבה – וסליחה אהוב שלי שלא הצלחתי לשמור ולהגן עליך הפעם״.

עמרי, אחיו של עידן שתיוי ז"ל ספד לו: "מתגעגע אליך כל-כך אחי הקטן, מצטער שעברת את זה ושלקח כל-כך הרבה זמן להחזיר אותך ושפעם אחת באמצע היום אמרת לי בוא איתי לשחק מטקות ואמרתי לך שלא ושאני עסוק".

בין המספידים בהלוויה: דלית אורון – אימו של עידן ז״ל, עומרי שתיוי – אחיו של עידן ז״ל, הילה שתיוי – אחותו של עידן ז״ל, אילין שתיוי – אחותו של עידן ז״ל, הרב לאו, סתיו לוי – בת זוגו של עידן ז״ל וכן בני משפחה וחברים נוספים של עידן. בין לבין משתתפים גם הזמרים אביתר בנאי ואפרת גוש.