בריטניה נכנסת לשבוע שני של הפגנות סוערות נגד מדיניות ההגירה של הממשלה, לאחר פרשת תקיפות מיניות על ידי מהגרים בעיר אפינג.

בריטניה נכנסת לשבוע השני של הפגנות ומחאות סוערות כנגד מדיניות האכיפה והמהגרים של הממשלה. שורה של אירועים, בהם תקיפה מינית של נערות על ידי מהגרים בעיר אפינג הצית הפגנות סוערות ודרישה לגירוש מהגרים וזרים.

המחאות החלו לאחר מעצרו של מהגר מוסלמי, בחשד לשלוש תקיפות מיניות בעיר אפינג, אסקס. הוא טוען כי לא ביצע את המעשים המיוחסים לו. עם זאת, המקרה עורר זעם בקרב הציבור, במיוחד לאחר שהתברר כי הוא שוהה במלון Bell, ששימש בעבר כמלון יוקרה אך הוסב בשנים האחרונות לקליטת מהגרים.

לאחר מכן, הפגנות פרצו ברחבי בריטניה, כולל לונדון, ליברפול, מנצ'סטר, ניוקאסל וערים נוספות. הן אורגנו על ידי קבוצות ימין כמו Britain First ו-Reform UK, לצד תושבים מקומיים. ההפגנות כללו חסימות דרכים, הצבת אוהלים מול מלונות והפגנות מול בתי מועצות מקומיות.

עוד באותו נושא מחדל בבריטניה: הממשלה מסרבת לגרש פליטים אפגניים 20:14 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

הממשלה הבריטית טוענת כי יש להמשיך להפעיל את המלונות כדי להתמודד עם העומס במערכת המקלטים. בית המשפט לערעורים קבע כי יש להותיר את השוהים במלון Bell, מה שהוביל לתסיסה ציבורית נוספת.

ההפגנות בבריטניה משקפות את המתיחות הגוברת בין הציבור, הממשלה והמערכת המשפטית בנוגע למדיניות ההגירה והמקלטים.