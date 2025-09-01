לאור החלטת הבניה בשטח E1 במעלה אדומים, תנועת רגבים הגישה בפעם השביעית עתירה לבג"ץ בדרישה לפנות את חאן אל אחמר שנמצא בסמוך למקום

על רקע ההכרזה על הבנייה במרחב E1 ובחלוף שנתיים מפסק הדין של בג"ץ בעתירה הקודמת, ברגבים הגישו הבוקר עתירה נוספת: "השתנו הנסיבות, בשלה העת."

תנועת רגבים הגישה הבוקר (שני) את העתירה השביעית במספרה, בדרישה להורות למדינה לממש את צווי ההריסה כנגד מבנים בלתי חוקיים במקבץ חאן אל אחמר הממוקם על אדמות מדינה, בתוך תחום השיפוט של הישוב כפר אדומים.

העתירה טוענת כי חרף התחייבויות חוזרות של המדינה לבית המשפט לאכוף את צווי ההריסה, דבר לא נעשה ולפני כשנה אף נוסף במקבץ מבנה נוסף.

לאורך חמש עשרה השנים האחרונות הוגשו שש עתירות העוסקות בבניה הבלתי חוקית בחאן אל אחמר ודורשות מהמדינה לאכוף את החוק כנגד ההשתלטות הבלתי חוקית, הצמודה לכביש 1 העולה לירושלים. פעם אחר פעם הצהירה המדינה בפני השופטים כי בכוונתה לפעול למימוש צווי ההריסה והעתירות נסגרו לאור התחייבויות אלו. לאורך השנים חברי כנסת ושרים עמדו על הצורך בפינוי המאחז, שהפך לסמל במאבק הרש"פ. בשנת 2018 הצהיר ראש הממשלה בנימין נתניהו; "חאן אל אחמר יפונה בקרוב מאוד".

שש עתירות ב – 15 שנה

הסגאה המשפטית נמשכה וכללה שש עתירות, שהאחרונה בהן הוגשה על ידי רגבים בשנת 2019. לאורך שנים המדינה גררה רגליים ודחתה שוב ושוב את מתן תגובתה בשלל תרוצים. במאי 2023 שלפה המדינה את הקלף האחרון ובדיון בדלתיים סגורות הציגה חומר חסוי שבעקבותיו נקבע כי לא ניתן להרוס את המאחז באותה העת בשל עניינים הקשורים בביטחון המדינה ויחסי החוץ שלה, בשל כך, דחה בג"ץ את העתירה.

העתירה שהוגשה הבוקר כאמור על ידי עו"ד אבי סגל ויעל סינמון, לא חוסכת בביקורת: "עשרות המבנים הבלתי חוקיים העומדים על תילם במאחז "חאן אל אחמר" משמשים כעדות אילמת להתפרקות המשיבים מחובתם לפעול לאכיפת החוק במקום."

כמו כן, העתירה מנמקת כי מאז פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל' הנסיבות החסויות בגינן נדחתה העתירה הקודמת שעסקו בחשש ממלחמה ולחץ בינלאומי השתנו, ולא ניתן לתרץ עוד את אי אכיפת החוק בשיקולים אלו: "אין עוד כל מכשול נוסף בפני הגורמים הנדרשים לשם אכיפת צווי ההריסה בעניין שבנדון."

עוד טוענים ברגבים כי "המסקנה היחידה המתבקשת כי מלכתחילה לא היתה בכוונת המשיבים לפעול לשם מימוש צווי ההריסה ופינוי המאחז, אלא כל מטרתם הייתה ועודנה "קניית זמן נוסף" בחסות ותוך ניצול ההליכים המשפטיים, והכל על מנת להמשיך במדיניות אי המעש אותה הם נוהגים בכל הנוגע לעבירות הבניה הקיימות במקום, ואשר הובילו למצב שבאזור זה "אין דין ואין דיין ואיש הישר בעיניו ייעשה", כל זאת באצטלה של "סדרי עדיפויות" ו"שיקולי חוץ וביטחון".

מאיר דויטש מנכ"ל תנועת רגבים:

"המאחז חאן אל אחמר הפך לסמל של הפקרות ובזיון של מדינת ישראל ומנגד, סמל ל"מקאוומה" – המאבק הפלסטיני ב"כיבוש". כל זאת לא במקרה; מרחב E1 המחבר בין ירושלים לבקעת הירדן, ממוקם בלב בין רמאללה, יריחו, בית לחם ומזרח ירושלים ומשלים רצף טריטוריאלי מסוכן. בשנתיים האחרונות נטרפו כל הקלפים; נחשפו פניה הרצחניות של הרש"פ ונחשפו פניהם של ארגונים זרים ומדינות המקדמים צעדים כנגד ישראל. עם ההכרזה ההיסטורית על הבנייה בe1 המצטרפת לשורת צעדים ציוניים משמעותיים ביותר שמובילה ממשלת ישראל, המתנהגת לראשונה כבעלת הבית, בשלה העת: גודעים את החזון הערבי להקמת מדינת טרור שמשמעותה מחיקת מדינת ישראל."