תאגיד השידור השיק את "כאן FOMO", מותג תוכן חדש לנוער בגילאי 14–19. הפלטפורמה תפעל בטיקטוק, אינסטגרם, יוטיוב ווואטסאפ ותציע תכנים עדכניים ובטוחים

כאן, תאגיד השידור הישראלי, השיק אמש (ראשון) את כאן FOMO – מותג תוכן חדש המיועד לבני ובנות נוער בגילאי 14-19. הפלטפורמה תפעל באינסטגרם, טיקטוק, יוטיוב ובוואטסאפ, ותהווה מרחב אמין ובטוח לנוער לשוחח על הנושאים שמעסיקים אותו ולצרוך תוכן עדכני.

מה מציע כאן FOMO?

בין הנושאים שיוצגו: חיי בית הספר התיכון, דימוי גוף, מיניות, הכנה לצבא, שיעורי נהיגה, סוגיות חברתיות ועוד. כבר באירוע ההשקה נחשפו התכנים הראשונים שעלו לאוויר, בהם פורמטים כמו "שחנ״ש", "אובססיביים", "נהגת מלווה" ו-"לא נזכיר שמות".

מי עלה על הבמה?

את האירוע, שנערך בדיזינגוף סנטר בתל אביב, הנחתה היוצרת והשחקנית רותם אחיהון ("מקיף מילאנו", "החתונה האתיופית שלי"). בין המשתתפים היו בני נוער שייקחו חלק בתכנים החדשים: נהוראי קליפה ויצחק מרציאנו, כוכבי הסדרה "חוליגנים"; דילן דרור, יוצר תוכן, שחקן וזמר; וביאנה מילמן, אלופת ישראל לנוער בהרמת משקולות.

התחרות החדשה לנוער

כאן FOMO הוא תוצאה של שנה שלמה של עבודה ואפיון בהובלת יניב וייצמן, מומחה פרסום ואסטרטגיה לנוער (חברת teenk). מנהלת הסושיאל של כאן FOMO, תימור אלמלח, תוביל את הפעילות מול משפיענים ותוכן ברשתות. בנוסף, הוכרזה תחרות מיוחדת – "הפנים החדשות של כאן FOMO", שתאפשר לבני נוער עצמם לקחת חלק פעיל ביצירת התוכן.

דברי התאגיד

גולן יוכפז, מנכ"ל כאן:

"אני שמח מאוד על השקת הפלטפורמה החדשה שלנו, שמצטרפת לשורת מוצרים מצליחים של כאן דיגיטל. כאן FOMO יאפשר לנו לפנות לקבוצת גיל שלא מקבלת התייחסות בכלי התקשורת המרכזיים בישראל, ולספק לה מקום מחבר, אמין ובטוח לקבלת תוכן."

תומר ברנד, סמנכ"ל הדיגיטל של כאן:

"כאן FOMO הוא חלק מהחזון של חטיבת הדיגיטל ושל התאגיד כולו – לפנות לקהלי יעד רחבים ולהביא ערך לכולם. זו זכות גדולה לייצר תוכן שפונה לבני נוער, וכולנו מתרגשים מהמסע החדש הזה."

צפו בהצצה ראשונה לכאן FOMO: