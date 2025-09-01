איראן תוקפת את אירופה לאחר הפעלת מנגנון ה"סנאפבק", מכנה את הצעד בלתי חוקי, בעוד אירופה טוענת: איראן הפרה את הסכם הגרעין.

המשבר הדיפלומטי סביב תוכנית הגרעין של איראן מתעצם. לאחר שהמעצמות האירופיות – בריטניה, צרפת וגרמניה – הכריזו על הפעלת מנגנון ה־"סנאפבק" להחזרת הסנקציות הבינלאומיות על טהראן, נשלח מכתב חריף מטעם משרד החוץ האיראני למועצת הביטחון של האו"ם, שבו נטען כי הצעד "בלתי חוקי וחסר בסיס משפטי".

במכתב, שעליו חתומים איראן, סין ורוסיה, האשימה טהראן את האיחוד האירופי ב"פגיעה חמורה ביציבות האזורית" וב"פעולה הרסנית פוליטית". שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, טען כי הפעלת הסנקציות מנוגדת להחלטה 2231 של מועצת הביטחון – ההחלטה שעיגנה את הסכם הגרעין משנת 2015.

באירופה דוחים את הטענות ומדגישים כי הצעד התקבל לאחר חודשים של הפרות בוטות מצד איראן, כולל האצת העשרת האורניום והגבלת הפיקוח של סבא"א. "לא נוכל לעמוד מנגד בעוד איראן מתקדמת לקראת יכולת גרעינית צבאית", ציינו דיפלומטים אירופיים.

עוד באותו נושא איראן מאשימה: זו המדינה השכנה שישראל תקפה אותנו ממנה 16:57 | יאיר אמר 1 1 😀

הסנקציות המשתקות שצפויות להיכנס לתוקף עם הפעלת מנגנון ה"סנפאבק" יפגעו קשות לא רק באיראן, אלא בכל הציר ה"אנטי-מערבי" שכולל את סין, רוסיה, צפון קוריאה ואיראן.

איראן מספקת כמויות אדירות של נפט לסין וצפון קוריאה, ובנוסף הפכה למחמשת העיקרית של רוסיה במסגרת הלחימה באוקראינה. המכתב המבוהל מצביע על רמת חרדה גבוהה בין חברות הציר, בעקבות האיום האירופאי.