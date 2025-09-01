רעידת אדמה בעוצמה 6.0 בדרום־מזרח אפגניסטן גרמה לאסון כבד: לפחות 800 הרוגים ו-2,800 פצועים. עשרות כפרים נהרסו, מערכי הסיוע קורסים, והמספרים צפויים לעלות.

רעידת אדמה חריגה בעוצמתה שהתרחשה באפגניסטן בשעות הלילה, גרמה לנזק אדיר במדינה. מאות הרוגים אותרו בהריסות, ואלפי פצועים חולצו. אך המדינה תחת שלטון הטאליבן מתקשה להתמודד עם האסון, והמספרים צפויים להתנפח משמעותית.

מוקד הרעידה אותר סמוך לעיר ג’לאלבד, בעומק רדוד של כ-10 קילומטרים, דבר שהגביר את עוצמת ההרס בכפרים הבנויים מבוץ ואבן. עשרות כפרים במחוזות קונר וננגארהר נהרסו כמעט לחלוטין, ומשפחות רבות נותרו ללא קורת גג.

תנאי השטח ההרריים והקריסה של תשתיות התקשורת והכבישים מקשים מאוד על צוותי ההצלה להגיע לנפגעים. מסוקים הוזנקו לפינוי פצועים והעברת ציוד חירום, אך המענה מוגבל, במיוחד לנשים וילדים באזורים מרוחקים שבהם אין גישה לטיפול רפואי הולם.

האסון מציב את שלטון הטאליבן בפני אתגר עצום. מאז השתלטות הארגון ב-2021, הסיוע הבינלאומי לאפגניסטן צומצם משמעותית, ויכולת ההתמודדות עם אסונות טבע נפגעה. האו"ם וארגוני סיוע בינלאומיים פתחו במבצעי סיוע ראשוניים, בעוד מדינות כמו סין, הודו ופקיסטן מציעות עזרה.