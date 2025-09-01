נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מטיל פצצה כשהוא דורש מחברות התרופות לפרסם את הדו"חות המלאים על רמת ההצלחה שלהן בטיפול בקורונה. "הוצג לי מידע מפייזר ואחרים, זה יוצא דופן, אבל נראה שהם אף פעם לא מראים את התוצאות האלה לציבור. למה לא???"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, פותח היום את תיבת הפנדורה של מתנגדי הקורונה ומתנגדי החיסונים ודורש מחברות התרופות לפרסם בשקיפות את הדו"חות המלאים על מידת ההצלחה של התרופות והחיסונים נגד קורונה.

טראמפ, שמתבטא כדרכו ברשת החברתית שלו "האמת", כתב בצהריים (בוקר ג' שעון ארה"ב): "חשוב מאוד שחברות התרופות יצדיקו את הצלחתן של תרופות הקורונה השונות שלהן".

טראמפ מתייחס גם לביקורת על המשרד למניעת מגיפות ה-CDC שעומד במרכז הביקורת של מתנגדי הקורונה: "אנשים רבים חושבים שהן נס שהציל מיליוני חיים. אחרים לא מסכימים! עם ה-CDC שנקרע לגזרים בגלל שאלה זו, אני רוצה את התשובה, ואני רוצה אותה עכשיו".

טראמפ שהיה נשיא בקדנציה הראשונה שלו בזמן התפרצות הקורונה, הפעיל את מדיניות הסגרים בארה"ב כמו ביתר העולם, ויש מתמוכיו שטוענים כי מדיניות זו היא שגרמה לו להפסיד את הבחירות לביידן הדמוקרטי. טראמפ עצמו חלה בקורונה מספר פעמים ואף התאשפז אך החלים.

הדו"חות שהוצגו לציבור הם חלקיים

על חברות התרופות שהתפרסמו בזכות החיסונים אומר טראמפ כי הוא סקפטי משום שהדו"חות שהוצגו הם תמיד חלקיים: "הוצג לי מידע מפייזר ואחרים, זה יוצא דופן, אבל נראה שהם אף פעם לא מראים את התוצאות האלה לציבור. למה לא??? הם יוצאים ל"ציד" הבא ונותנים לכולם לקרוע את עצמם לגזרים, כולל בובי קנדי ​​ג'וניור (שר הבריאות האמריקאי) וה-CDC, בניסיון להבין את ההצלחה או הכישלון של עבודת הקורונה של חברות התרופות. הם מראים לי מספרים ותוצאות נהדרות, אבל נראה שהם לא מראים אותם לרבים אחרים".

"אני רוצה שהם יראו אותם עכשיו, ל-CDC ולציבור, וינקו את הבלגן הזה, בדרך זו או אחרת!!! אני מקווה שמבצע החיסונים "warp speed" היה "מבריק" כמו שרבים אומרים שהוא היה. אם לא, כולנו רוצים לדעת על זה, ולמה???"