בן 12 נעצר במרדף משטרתי בדלית אל-כרמל, לאחר שנהג בפראות, בטרקטורון חשמלי יוקרתי, בשווי עשרות אלפי שקלים. הוא עוכב לתחנת המשטרה, והטרקטורון הוחרם.

האירוע התרחש במהלך פעילו אכיפה ממוקדת בכפר דלית אל-כרמל. במהלך הפעילות עת שהשוטרים היו פרוסים מבצעית בגזרתם הבחינו בטרקטורון חשמלי יוקרתי מסוג Suffa Z Pro, בשווי עשרות אלפי שקלים, הנוסע ברחבי הכפר. מימדי גופו של הרוכב העלו את חשדם של השוטרים, וכאשר הורו לו לעצור – החל הקטין להימלט.

בזמן המרדף הטרקטורון התנגש בניידת משטרה. האירוע הסתיים ללא נפגעים. בבדיקת הרוכב עלה כי מדובר בקטין בן 12 בלבד, שלא הוציא רישיון נהיגה מעולם. הוא עוכב לתחנת המשטרה, נחקר על ידי בוחני התנועה של מרחב כרמל, ונפתח נגדו תיק תעבורה. הטרקטורון נתפס ונגרר לבדיקה על ידי הבוחנים, כאשר קיימת כוונה בהמשך להביא להשמדתו.