לאחר שהודיעו שיתרמו לעזה, נבחרת נורבגיה הודיעה לישראל כי לא יוכלו להגיע כנהוג מספר ימים לפני המשחק במוקדמות במונדיאל מטעמי אבטחה

המשחק הצפוי בחודש הבא בין נבחרת ישראל לנורבגיה במסגרת מוקדמות המונדיאל עורר כבר סערה כשהסקנדינבים אמרו שההכנות מהמשחק יתרמו לעזה. היום (שני) על פי הפרסום ב-one הודיעו הנורווגים להתאחדות לכדורגל שהנבחרת בכחול לבן לא תוכל להגיע כמה ימים לפני כנהוג.

הנורבגים טוענים כי אם הנבחרת תגיע מוקדם הם לא יוכלו לאבטח אותה. לאחר שההתאחדות הנורבגית הודיעה כי כל ההכנסות ממנו יועברו לעזה. ההתאחדות הישראלית פרסמה תגובה: "נדרוש לוודא שהכספים לא מועברים לארגוני טרור או למטרות פסולות".

עוד באותו נושא בלי אף שחקן מכבי חיפה: פורסם סגל נבחרת ישראל 10:28 | שמחה רז 0 0 😀 👏

השבוע נבחרת ישראל תמשיך את מוקדמות מונדיאל 2026 עם צמד משחקים מול מולדובה ואיטליה. המשחקים יהיו המשחקים הרביעי והחמישי של ישראל בקמפיין. ישראל נמצאת במקום השני אחרי שלושה משחקים עם שש נקודות, מתחת לנורבגיה המושלמת עם 12 ומעל איטליה לה משחק חסר ועם שלוש נקודות. בחודש הבא יפגשו חניכיו של רן בן שמעון כאמור את נורווגיה ושוב את איטליה.