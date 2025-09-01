אסלאם אלצאנע תושב לקיה שבנגב נעצר בחשד לעבירות ביטחוניות שבוצעו בהשראת ארגון הטרור דאעש והוגש נגדו כתב אישום

במהלך פעילות משותפת של שב"כ ויחידת החקירות המרכזית במחוז הדרומי של המשטרה, נעצר תושב לקיה שבנגב, אסלאם אלצאנע, בחשד לעבירות ביטחוניות שבוצעו בהשראת ארגון הטרור דאעש. היום (שני), בתום החקירה, הוגש נגדו כתב אישום על ידי פרקליטות מחוז דרום, הכולל סעיפים של הסתה לטרור, הזדהות עם ארגון טרור, וכן עבירות בנשק – החזקה ונשיאה שלא כדין.

מהחקירה עלה כי אלצאנע הפגין תמיכה בארגון המדינה האסלאמית, תוך עיסוק ממושך בתכנים אידיאולוגיים קיצוניים המזוהים עם הארגון. במסגרת פעילותו, ניהל חשבונות ברשתות החברתיות שבהם שיתף תכנים המעודדים הזדהות עם דאעש ואף הסתה לביצוע פיגועים.

במהלך החקירה, שהתבצעה על ידי חוליית פח"ע (פיגועי חבלה וטרור) של ימ"ר דרום ובסיוע שירות הביטחון הכללי, התברר כי אלצאנע החזיק בנשק מסוג M16 שלא כחוק. במהלך חקירתו הוא הסגיר את הנשק לידי החוקרים.