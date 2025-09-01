המשט של גרטה יצא מנמל ברצלונה, אך בשל מזג האוויר בים התיכון הוא חזר היום לנמל ברצלונה – ותונברג עם יתר הפעילים ייאלצו להמתין

המשט הבינלאומי לעזה, שיצא אתמול מברצלונה בראשות גרטה תונברג, תחת הכותרת ״משט הסומוד הגלובלי״, נאלץ לשוב על עקבותיו שעות ספורות לאחר היציאה לים. הסיבה: מזג אוויר סוער בים התיכון, עם רוחות של יותר מ־30 קשר (כ־56 קמ״ש), שהוביל את המארגנים להחזיר את עשרות כלי השיט לנמל ברצלונה.

בין המשתתפים הבולטים נמצאים פעילת האקלים השבדית גרטה תונברג, ששנעצרה במשט הקודם שקיבל את הכינוי ״יאכטת הסלפי״, ראש עיריית ברצלונה לשעבר אדה קולאו והשחקן ליאם קנינגהם מ״משחקי הכס״. גם הפעם הם הצהירו כי בכוונתם ״לשבור את המצור על עזה״ ולפתוח מסדרון הומניטרי – אך כצפוי, המשט לא הגיע ליעדו.

בהודעת המארגנים נאמר: ״ביצענו ניסיון יציאה לים ולאחר מכן חזרנו לנמל כדי לאפשר לסערה לחלוף. החלטנו לתת עדיפות לבטיחות ולרווחת כל המשתתפים״. אלפי תומכים ליוו את כלי השיט בנמל, חלקם עטויי כאפיות וקוראים ״פלסטין חופשית״ ו״זה לא מלחמה, זה רצח עם״.

מדובר בניסיון שני בחודשים האחרונים, אחרי היאכטה ״מדלין״ שנעצרה בידי חיל הים, ונסיונות נוספים צפויים לצאת מיוון, איטליה ותוניסיה ב־4 בספטמבר. אלא שעד כה, כל משט שכזה הסתיים באותו אופן: חזרה לנמל או עצירה על ידי ישראל. כך, נראה שגם הפעם – כמו גם הסנדוויץ׳ פסטרמה המובטח – המשט עוד יחכה להגיע לחופי הארץ