מפקד פיקוד מרכז, האלוף אבי בלוט, הגיע הבוקר (שני) יחד עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן לפתוח את שנת הלימודים בשומרון. השניים ביקרו בבית הספר היסודי "קדם שומרון" בכפר תפוח, וכן בתיכון הממ"ד אורט האיזורי של המועצה בישוב נופים וכן בנוסף הגיע ראש מועצת שומרון לפתוח את השנה במתחם הקבע החדש של גני הישוב רחלים וכן באולפנת צביה ברבבה.

האלוף בלוט בירך: "החזון שלנו הוא שתוכלו לקיים שגרת חיים", יוסי דגן אמר: "עם ישראל מאוחד, בונים יחד את המדינה – ומנצחים" השנה נרשמה גדילה של 5% במספר התלמידים בשומרון, עם 25,000 תלמידים ב-171 גנים, 24 בתי ספר יסודיים ושמונה על-יסודיים. כאשר 1,618 ילדים מתחילים ללמוד בכיתות א', ו-1,028 תלמידי יב' יסיימו השנה את חוק לימודם. בין השאר נפתח גן ילדים ראשון בישוב חומש, הגן הראשון מיישובי גוש קטיף וצפון השומרון שנפתח מאז הגירוש. כמו כן לראשונה בישוב רחלים הוקמו מבני קבע לגני הילדים של הישוב.

יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר באירוע פתיחת שנת הלימודים: "אנחנו מקבלים בברכה, בחיבוק גדול, את אלוף פיקוד מרכז, אלוף אבי בלוט, שמוסר את חייו יום ולילה לביטחון תושבי השומרון ומכאן לכל תושבי מדינת ישראל. אנחנו מבקשים לחזק אותך, ובפרט בימים האלה, לשלוח לך חיבוק גדול בשם כל עם ישראל.

"אנחנו מתרגשים מאוד לקבל את הילדות והילדים שעולים לכיתה א'. אני רוצה לברך אתכם בשם כולם, שתזכו להיות מנהיגות ומנהיגים גדולים לעם ישראל, ולהקים יישובים חדשים בשומרון. אנחנו נמצאים בתקופה קשה, מורכבת, של מלחמה ומתוך כל הקושי הזה אנחנו מתחברים לשורשים של בניין הארץ, של עם ישראל. מתוך כל הקושי, אנחנו ביחד, יהודים מאמינים, מאוחדים, שבונים את הארץ ואנחנו מנצחים".

מפקד פיקוד מרכז האלוף אבי בלוט אמר בפני ההורים והתלמידים: "זה שההורים מלווים את הילדים שלהם לכיתה א׳ בלי לדאוג, זו ההצלחה הגדולה ביותר. החזון שלנו הוא שתוכלו לקיים שגרת לימודים ושגרת חיים״