ה-1 בספטמבר הגיע, וגם המפורסמים של ישראל ליוו את ילדיהם ליום הראשון. בן אל ואורטל עם תו פרינס, בר כהן ואליאב עם ליאו, קורין גדעון, עברי לידר ושיר אלמליח – כך נראו ילדי הסלבס בפתיחת השנה

ה-1 בספטמבר הגיע, מאות אלפי תלמידים וילדי גנים פתחו הבוקר את שנת הלימודים החדשה. ההתרגשות בשיאה, בעיקר אצל ההורים שנפרדו מילדיהם אחרי חופשת הקיץ הארוכה. כרגיל, לצד ההורים "הרגילים", גם המפורסמים של ישראל הצטרפו לרגע המרגש והביאו את ילדיהם בשיא הסטייל ליום הראשון.

בן אל תבורי ואורטל עמר מלווים את תו פרינס

בין הזוגות שזכו לאור הזרקורים היו אורטל עמר ובן אל תבורי, שהתייצבו יחד ללוות את בנם תו פרינס אל בית הספר. השניים, שנחשבים להורים מסורים גם מחוץ לעולם הזוהר, הגיעו נרגשים לפתיחת השנה החדשה.

בר כהן ואליאב מלווים את ליאו

כוכבי "האח הגדול" בר כהן ואליאב השתתפו גם הם ברגע המרגש, כשהגיעו ללוות את ליאו, בנה של בר, ליום הראשון ללימודים. החיוכים וההתרגשות ליוו את המשפחה מהרגע שיצאו מהבית ועד לכיתה.

קורין גדעון מתחילה שגרה כפולה

המנחה ואשת התקשורת קורין גדעון ליוותה את ילדיה ביום הראשון. גדעון, שמרבה לשתף את עוקביה ברגעים משפחתיים, לא הסתירה את ההתרגשות מהחזרה לשגרה.

עברי לידר מתרגש עם אלבי ואמיל

גם הזמר עברי לידר ליווה את בנו אלבי, שעלה לכיתה א’. רגע לפני הכניסה בשערי בית הספר, הוא העניק לו חיבוק גדול, כשאליהם הצטרף גם אחיו הקטן אמיל.

שיר אלמליח פותחת שנה עם חיוך

הדוגמנית שיר אלמליח ליוותה גם היא את ילדיה ליום הראשון, והתרגשה יחד איתם מפתיחת השנה.

כמו בכל שנה, ה־1 בספטמבר לא הסתכם רק בצלצול הפעמון בבתי הספר והגנים, אלא גם הציף את הרשתות החברתיות. הפיד התמלא בתמונות של ילדי הסלבס ביום הראשון, כשההורים חלקו עם העוקבים את רגעי ההתרגשות מהבוקר.