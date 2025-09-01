בן גביר מגיב במכתב חריף ליועמ”שית שפסלה לו את הנהלים: “לא תרתיעו אותי – סמכות קביעת המדיניות היא שלי, ואפרסם את המסמך גם ללא הסכמתכם.”

העימות סביב מסמך המדיניות החדש בנושא הפגנות עולה מדרגה: שעות ספורות לאחר קבלת מכתב האזהרה מהיועצת המשפטית לממשלה, השיב השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר במכתב חריף בו דחה את עמדתה וקבע כי “מסמך המדיניות מחייב”.

לדברי בן גביר, בייעוץ המשפטי לממשלה “ממשיכים להתבלבל” ולקחת לעצמם סמכויות שאינן נתונות בידיהם. הוא כתב: “מכתבכם משקף טעות משולשת: כאילו ניתן לאיים עלי ובכך לגרום לי לוותר על סמכותי לקבוע מדיניות – לא ניתן; כאילו ניתן להטעות אותי בעניינים משפטיים – לא ניתן; וכאילו ניתן לסכל את כוונתי לקבוע מדיניות באמצעות סירוב בלתי חוקי של הייעוץ המשפטי לממשלה להשתתף בהליך – לא ניתן.”

השר הדגיש כי קביעת מדיניות בתחום ההפגנות היא “סמכותו החוקית ואף חובתו”, והוסיף כי הנהלים ייקבעו רק במקרים שבהם יש בהם צורך אמיתי. עוד טען כי קיימת היוועצות עם המפכ”ל, ואף נשלח מענה ענייני ומקיף להתייחסויותיו. לדבריו, עצם העובדה שייתכן פרט מסוים שאינו תואם את עמדת המפכ”ל אינה מהווה פגם מנהלי.

בן גביר לא חסך ביקורת על הייעוץ המשפטי לממשלה והאשים אותו ב”פוליטיזציה פסולה” ואף ב”ניסיון סחיטה” באמצעות איום בשינוי עמדתו בבג”ץ. עם זאת, ציין כי יעניק ליועמ”שית 24 שעות נוספות להציג את עמדתה באופן ענייני ומקצועי. אם לא תתקבל תגובה, קבע השר, הוא יראה את חובת ההיוועצות ככזו שקוימה, ומסמך המדיניות יפורסם וייכנס לתוקף.

“עם כניסתו לתוקף מסמך המדיניות יקרין על כלל השיקולים שיישום המדיניות נוגע להם,” סיכם בן גביר