העימות סביב מסמך המדיניות החדש בנושא הפגנות עולה מדרגה: שעות ספורות לאחר קבלת מכתב האזהרה מהיועצת המשפטית לממשלה, השיב השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר במכתב חריף בו דחה את עמדתה וקבע כי “מסמך המדיניות מחייב”.
לדברי בן גביר, בייעוץ המשפטי לממשלה “ממשיכים להתבלבל” ולקחת לעצמם סמכויות שאינן נתונות בידיהם. הוא כתב: “מכתבכם משקף טעות משולשת: כאילו ניתן לאיים עלי ובכך לגרום לי לוותר על סמכותי לקבוע מדיניות – לא ניתן; כאילו ניתן להטעות אותי בעניינים משפטיים – לא ניתן; וכאילו ניתן לסכל את כוונתי לקבוע מדיניות באמצעות סירוב בלתי חוקי של הייעוץ המשפטי לממשלה להשתתף בהליך – לא ניתן.”
השר הדגיש כי קביעת מדיניות בתחום ההפגנות היא “סמכותו החוקית ואף חובתו”, והוסיף כי הנהלים ייקבעו רק במקרים שבהם יש בהם צורך אמיתי. עוד טען כי קיימת היוועצות עם המפכ”ל, ואף נשלח מענה ענייני ומקיף להתייחסויותיו. לדבריו, עצם העובדה שייתכן פרט מסוים שאינו תואם את עמדת המפכ”ל אינה מהווה פגם מנהלי.
בן גביר לא חסך ביקורת על הייעוץ המשפטי לממשלה והאשים אותו ב”פוליטיזציה פסולה” ואף ב”ניסיון סחיטה” באמצעות איום בשינוי עמדתו בבג”ץ. עם זאת, ציין כי יעניק ליועמ”שית 24 שעות נוספות להציג את עמדתה באופן ענייני ומקצועי. אם לא תתקבל תגובה, קבע השר, הוא יראה את חובת ההיוועצות ככזו שקוימה, ומסמך המדיניות יפורסם וייכנס לתוקף.
“עם כניסתו לתוקף מסמך המדיניות יקרין על כלל השיקולים שיישום המדיניות נוגע להם,” סיכם בן גביר
ניוסי
ניוסי
היועצת המשפטית לממשלה היא אסון לאומי מי יתן ותזכה להגיע לאריכות ימים בבית לוינשטיין . אגב ד"ש לבן הגנב שלה לא מבין איך לא העלימו אותו החיילים שלו לגדוד !13:55 01.09.2025
כל הפרימיטיבים באנאלפבטים והרמה הכי נמוכה בישראל עם הארץ טוענים שיש לפטר את היועצת. אין להם אץרמה של כיתה ד כדי להבין
בתגובה ל: ניוסי
רוב הביביסטים כידוע לכל (יש נתונים) אנאלפבטים ופרימיטיביים רמה נמוכה אין להם שוב הבנה בכלום. החוק לא מתיר לבן גביר לעשות שום מדיניות בנושא אופרטיבי.14:31 01.09.2025
חחח הפוך
חחח הפוך
קודם כל תלמד לכתוב, טיפש , אחרי זה להעביר ביקורת... הפוסל במומו פוסל15:01 01.09.2025
גימלאי
גימלאי
יש חוקים במדינה14:00 01.09.2025
שפירית
שפירית
מה לו ולחוק?14:00 01.09.2025
רון דקו
רון דקו
קציני משטרה החליטו : לא יבוצע מסמך בן גביר אלא באישור מיארה13:59 01.09.2025
אלפינס בראמלי
יועמ"שית שאיבדה את מהות וההגדרה של תפקידה.. כל מחלוקת על עמדת מי משרי הממשלה בניסוח טוב ופסאדו משפטי תהיה עמדה שבבסיס הטענה נותנת הגנה לאומונות של סקטור בציבור כזה או...
אלפינס בראמלי
יועמ"שית שאיבדה את מהות וההגדרה של תפקידה.. כל מחלוקת על עמדת מי משרי הממשלה בניסוח טוב ופסאדו משפטי תהיה עמדה שבבסיס הטענה נותנת הגנה לאומונות של סקטור בציבור כזה או אחר- ותשאיר סקטורים אחרים ללא ביטוי לאמונתם בדרך בה צריכה המדינה להתנהל- הגם שלעמדתם יכולה להיות תוקף משפטי עצים יותר מזה של היועמ"שית. אסכם ואומר שגם לדעתי בעיתות מסוימות רשאי וצריך השר לקבוע ולדרוש קיומה של מדיניות ככל שמרכיבי המדיניות שלו אינם עבירה על חוקים אחרים.. ולהזכירכם עת צרה ומלחמה היא לישראל- מישנה תוקף לכך שיש מקום למדיניות השר, שכן העסקיםהאינם כרגיל.המשך 14:23 01.09.2025
היהודי
היהודי
מצפה מכל הקואליציה לעמוד מאחרי בן גביר-זה מבחן בשבילם- מי שישתפן עכשיו ישלם על זה בבחירות הבאות15:00 01.09.2025
בני
לכל אנשי ה"חוק" כאן -בן גביר צריך לשים עליה פס-העם מאחוריו, ההגיון מאחורי המהלך שלו יהיה מאוד פשוט-לא יתכן שבנאדם אחד שלא נבחר ע"י אף אחד יקבע מה גבולות המותר...
בני
לכל אנשי ה"חוק" כאן -בן גביר צריך לשים עליה פס-העם מאחוריו, ההגיון מאחורי המהלך שלו יהיה מאוד פשוט-לא יתכן שבנאדם אחד שלא נבחר ע"י אף אחד יקבע מה גבולות המותר והאסור בהפגנות, במיוחד כשזה לטובתו..., היא לוקחת לממשלה את הסמכות -כי את זה הממשלה נבחרה לקבוע, לא היאהמשך 15:04 01.09.2025
