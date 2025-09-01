במפלגת ש״ס הגיבו לגפני בציניות: ישר כוח לרב משה גפני, שהבהיר שהציבור הספרדי לא יכול לסמוך על אף מפלגה אחרת. משימת חיינו, חינוך ספרדי

סערת דבריו של יו״ר דגל התורה, ח״כ משה גפני, בבית שמש – שם קרא לראשי ש״ס להקים מוסדות חינוך לבנותיהם ולא להצטופף במוסדות האשכנזיים – ממשיכה לעורר הדים.

בסיעת ש״ס פרסמו תגובה רשמית שנוסחה באופן ציני־עקיצתי כלפי גפני, ובה הבהירו כי התנועה רואה בהקמת מוסדות חינוך ספרדיים ייעוד מרכזי:

“משימת חייה של תנועת ש״ס היא הקמת מוסדות חינוך לתפארת עבור הציבור הספרדי, וכך היא פועלת בהצלחה רבה עשרות שנים בכל רחבי הארץ. יישר כוח לרב משה גפני, שהבהיר עד כמה חשוב שתנועת ש״ס תמשיך להיות חזקה ועצמאית, ועד כמה הציבור הספרדי אינו יכול לסמוך על אף מפלגה אחרת שתדאג לו.”

עוד באותו נושא השר סופר על דרעי וגולדקנופף: “מנותקים מהמציאות" 15:37 | יותם דשא 11 1 👏

במפלגה רומזים למעשה כי דבריו של גפני מוכיחים את טענתם הוותיקה: הציבור הספרדי נותר מנותק מתשתיות החינוך האשכנזיות ונאלץ להישען על מוסדות עצמאיים משלו. התגובה של ש״ס משמשת גם כקריאת חיזוק פנימית – להמשיך ולהיאבק על מעמדה של המפלגה כמייצגת הבלעדית של הציבור הספרדי במערכת החינוך החרדית