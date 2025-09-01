הזמר דוד ד’אור שב לישראל ומתייחס לראשונה לאירוע הדרמטי שאירע במהלך הופעתו באופרה הלאומית בוורשה, כשפעילה פרו־פלסטינית התיזה עליו צבע אדום וניסתה לעלות לבמה

עופר מנחם תקשורת ויחסי ציבור

בסטורי שהעלה הבוקר אמר ד’אור: "תודה לכל האנשים המקסימים ששולחים לי תגובות ומחזקים אותי, גם עכשיו איך שנחתנו והגענו לארץ. אין על העם שלנו בעולם. אוהב אתכם. עברנו חוויה באמת מטלטלת ולא פשוטה אתמול, אבל לא נשברנו ואנחנו לא נישבר. לא רציתי לשתף כי הרגשתי שיש כל כך הרבה דברים עצובים שקורים לנו גם ככה בשנים האחרונות, עם עוד סיפור עצוב להוסיף ולדכא את העם – זה לא מתאים ולא לעניין".

לדבריו, הוא מעדיף לשים דגש על הצדדים החיוביים: "אני מעדיף להאיר זרקור על דברים טובים שקורים. אנחנו לא נשברים ואני אמשיך להגיע לכל מקום שמזמינים אותי. אני גאה להיות ישראלי וגאה להיות יהודי, גאה לנסות לחבר בין דתות שונות ואנשים שונים ודעות שונות דרך הכלי המופלא הזה שנקרא מוזיקה. אוהב אתכם".

כששיתף קטע מהרגעים הקשים בהופעה, שחזר ד’אור: "באמצע התפילה אבינו מלכנו, כשאני מתפלל לשנה טובה ולשלום בעולם, עצמתי עיניים, כשלפתע הרגשתי מתז קר על הפנים. פקחתי עיניים למראה צבע אדום חזק, דמוי דם. על הבגדים, על פניי ועל הבמה והנגנים. רשימת השירים הייתה כמו מוכתמת בדם. בין שירים כמו 'שמע ישראל' ו'שמור על העולם ילד', כתמי צבע אדום שהחזירו אותי למראות הזוועה של 7 באוקטובר".

הזמר תיאר את תגובת הקהל: "בקהל ההמום החל רחש של אימה ובכי. הבנתי שאני חייב לאסוף את עצמי ולעודד אותם. המשכתי לשיר וביקשתי מכולם לעצום עיניים ולהתפלל למען עם ישראל. זה לא היה פשוט, עיניי דמעו מכאב ומעצב גדול מהמצב שאליו הגענו. בסוף המופע הקהל שר יחד איתי ויצאנו מחוזקים. נגנית הכינור נבהלה מאוד וחשבה ששפכו עלינו חומצה. איזה ימים נוראים, השם ירחם. מתפלל לימים טובים, אמן".