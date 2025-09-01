במקום לפתוח את שנת הלימודים, הגיעו 120 תלמידים סרוגים להפגין מול עיריית רעננה שסגרה את בית הספר חב"ד בו הם לומדים. ההורים מבטיחים להמשיך להפגין עד שיימצא פתרון: "לילדינו אין בית חינוכי אחר"

120 תלמידים סרוגים מבית ספר חב"ד ברעננה לא פתחו את שנת הלימודים, אלא הגיעו הבוקר לבניין העירייה כדי להפגין מול ראש העיר חיים ברוידא שלטענתם סגר להם את בית הספר.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הפגנת ההורים ברעננה מול בניין העירייה (ללא קרדיט)

בית הספר חב"ד ברעננה הוקם לפני שלוש שנים ביוזמה משותפת של העירייה והנהלת גני חב"ד בעיר, כמסלול מותאם לחינוך דתי עם מקצועות ליבה. הבסיס להקמת בית הספר היה התחייבות ברורה מצד העירייה וראש העיר ברוידא, לפיה אם בית הספר יוכיח את עצמו, היא תאמץ אותו ותקצה לו מבנה קבוע.

בחודש אפריל האחרון, כשלמדו בבית הספר כ-80 תלמידים נמסר להורים כי למרות הביקוש הגובר, העירייה לא תעמיד מבנה חלופי ואף לא תסייע בהכרה ממלכתית. חרף המשבר, נרשמו לשנה"ל הנוכחית 40 תלמידים נוספים, ובסך הכל מונה בית הספר כ-120 תלמידים. לאור ההצלחה, העירייה נתנה את הסכמתה שהעמותה המלווה את בית הספר תשכור באופן פרטי מתחם שיוכל לאכלס את בית הספר ומבנה כזה נמצא ברחוב אחוזה בעיר.

בסוף השבוע שעבר, כימים ספורים לפני פתיחת שנת הלימודים, כשהשיפוצים במתחם החדש מתקדמים בקצב מואץ, נדהמו הורי התלמידים לגלות צו בית משפט המורה לעצור את הכשרת המבנה לפתיחת שנת הלימודים בשל עתירה שהוגשה על ידי הוועדה לתכנון ובניה בעירייה.

בעירייה טוענים כי מבנה בית הספר אינו בטיחותי, ללא אישורים מתאימים וכי לתלמידים יש אפשרות להירשם לשאר בתי הספר הממלכתיים-דתיים בעיר.

הבוקר (שני), פתחו ההורים את שנה"ל הלימודים בהפגנה מול בניין העירייה בעיר. ההורים מצהירים שזאת רק ההתחלה, ולאחר התארגנות לכיתות מאולתרות בבתים פרטיים, הם מתכוונים מידי בוקר לפתוח את יום הלימודים בלשכת ראש העיר.

ההורים זועמים: העירייה מתנכלת לנו

בעצומה החתומה על ידי עשרות הורי תלמידים המיועדת לראש העיר מר חיים ברוידא, נכתב: "במכתב זה ברצוננו להצהיר: לילדינו אין בית חינוכי אחר. מדובר במסגרת חינוכית ערכית, חיונית ומבוקשת, אשר ממלאת תפקיד מרכזי בגידול היקר לנו מכל. שילוב של לימודים מקצועיים עם רמה תורנית גבוהה. אנחנו יודעים שהשילוב החשוב הזה, לא קיים בשום מוסד אחר.

אנו מצהירים בזה כי אם לא יימצא פתרון מידי ומעשי שיבטיח את המשך פעילותו של בית הספר בשנת הלימודים הקרובה – לא נשלח את ילדינו למוסד חלופי, וודאי לא מחוץ לעיר, והם יישארו בבית. איננו עושים זאת בקלות דעת, אלא מתוך מחויבות עמוקה לחינוך ילדינו ולזכותנו לבחור את המסגרת החינוכית המתאימה לנו".

"חשוב לי שלילדים שלי יהיה מענה. שיהיה בית ספר שגם יהיה לימודי ליבה ברמה גבוהה וגם משלב ערכים ותורה כפי שצריך. אבל העירייה מתנכלת לנו" , אומרת רבקה יחזקאל, ששניים מילדיה לומדים בבית הספר. "התשובות שאני מקבלת מהעירייה, זה תשלחו אותם לבית ספר מחוץ לעיר".

מעיריית רעננה נמסר: "על רקע סדרת פרסומים מוטעים ומגמתיים, להלן 5 עובדות קצרות על "אירוע" בית ספר חב"ד בעיר:

1. מדובר בשתיים וחצי כיתות פרטיות שרצו לקבוע משכנן במבנה פרטי ברחוב אחוזה בעיר.

2. לא עיריית רעננה סגרה את הפעילות, בית המשפט הורה לפעול כך.

3. במבנה היו בעיות בטיחותיות, העדר אישורים (חוסר בהיתר ואישור לשימוש חורג), חוסר ברישונות ואישור משרד החינוך כנדרש, ומובן לכל כי בטחון התלמידים ובריאותם במקום הראשון.

4. לכל תלמיד יש פתרון חלופי ככל שייבחר להרשם לאחד מבתי הספר האחרים בעיר.

5. עיריית רעננה פועלת בשוויון גמור מכבדת ומחבקת את כל הזרמים בעיר בסובלנות והכלה.

יצוין, וכפי שנאמר להורים ולעמותה כי אם הרב של קבוצת התלמידים הנ"ל ייבחר לקדם את פעילות בית הספר בהתאם להנחיות החוק והוראת בית המשפט, להוציא את האישורים הנדרשים לביטחון התלמידים וקיום לימודים במקום, אזי הדרך כמובן סלולה בפניו. עיריית רעננה מחויבת לפעול על פי דין ומאחלת לכל תלמידיה שנת לימודים פורה ומוצלחת".